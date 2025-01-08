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健康網》依賴瘦瘦針當心減肌肉還復胖 研究：2種人尤其小心

2025/01/08 12:54

醫師提醒，使用GLP-1減重的患者，有25%的減重來自肌肉流失。不僅造成基礎代謝下降，還增加復胖風險，特別是對年長者或肌少症風險族群更為不利；示意圖。（資料照）

醫師提醒，使用GLP-1減重的患者，有25%的減重來自肌肉流失。不僅造成基礎代謝下降，還增加復胖風險，特別是對年長者或肌少症風險族群更為不利；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱「瘦瘦針」的腸泌素GLP-1，原是糖友降血糖藥物，卻意外被發現有瘦身功效，風靡全球。不過醫師蕭捷健提醒，減肥藥物應作為輔助，養成良好飲食習慣、堅持阻力訓練、優先攝取足夠膳食纖維及蛋白質才是關鍵。有研究就發現，使用瘦瘦針有部分體重減少是因為肌肉流失，不僅會造成基礎代謝下降，還容易復胖，特別對年長者肌少症風險族群更為不利。

減重藥物不是魔法棒！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健近日在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享個案，有女學員用瘦瘦針減重宛若度日如年：「想吃的都吃不下，真的好痛苦。」雖然當時瘦得很快，但停藥後，體重又反彈回來了。

另一個截然不同的個案，有位57歲的學員沒用腸泌素，但透過正確的飲食安排和運動，不只成功瘦下來，還長出漂亮的肌肉線條。每2週肌肉從32.0kg增長到33.1kg，再到33.6 kg，體脂從32.8% 瘦到28.5%，再到25.7%。而且他照樣能和朋友聚餐，完全不用挨餓。

腸泌素減重3問題

為什麼會有這麼大的差異？蕭捷健表示，關鍵在於腸泌素減重的一些問題：

●使用GLP-1減重的患者，有25%的減重來自肌肉流失。而肌肉是維持基礎代謝的重要因素，流失後不僅基礎代謝下降，還增加復胖風險，特別是對年長者或肌少症風險族群更為不利。

●《刺胳針：糖尿病與內分泌學》（The Lancet Diabetes & Endocrinology）2023 年的研究指出，60%的人在停藥一年內復胖，和未改變飲食習慣有很大關係。

●身體逐漸對藥物產生抗性，習慣了。

醫師表示，減肥藥物應作為輔助，養成良好飲食習慣、優先攝取足夠膳食纖維及蛋白質並堅持阻力訓練才是關鍵；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，減肥藥物應作為輔助，養成良好飲食習慣、優先攝取足夠膳食纖維及蛋白質並堅持阻力訓練才是關鍵；圖為示意圖。（圖取自freepik）

瘦瘦針不是「大吃特吃通行證」

蕭捷健認為，最大的問題是，很多人把瘦瘦針當作「可以大吃特吃的通行證」。食物是我們很大的慰藉，當藥物抑制食慾後，無法再用食物緩解情緒，壓力和負面情緒反而會被放大，帶來新的心理挑戰。

那該怎麼做才能有效減重？蕭捷健從臨床經驗分享：

●把藥物當作輔助，好好擇食，而不是依賴。

●優先攝取足夠膳食纖維和蛋白質，維持肌肉量、穩定血糖

●堅持阻力訓練，提升基礎代謝。

●學習飲食選擇，把聚餐安排在高碳日，而不是完全禁止。

蕭捷健提醒，減重不是和食物作戰，而是和習慣做朋友。開始建立這些好習慣，就會發現不用挨餓也能瘦、不用忌口也能健康、不用藥物也能維持，這才是真正永續的減重之道。

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