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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》在家也有好體態！醫曝「1運動」緊實大腿和屁屁

2025/01/06 20:30

許書華說，橋式運動可改善腰背痛，緊實臀部、大腿；圖為情境照。（圖取自freepik）

許書華說，橋式運動可改善腰背痛，緊實臀部、大腿；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新的一年想要有好體態，在家也可以輕鬆維持。書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁發文分享居家運動的招式，橋式運動可改善腰背痛，緊實臀部、大腿；棒式運動可改善姿勢，鍛鍊核心肌群；船式運動可增身體代謝、核心肌群。簡單有效的運動，不僅能讓身體更健康，還能改善身形、增強精力、提升心情，自信面對每一天。

橋式運動

好處：緊實臀部、大腿，改善腰背痛。

步驟：雙腳屈膝，腳掌踩地，雙手放於身側。用臀部力量將臀部抬高，保持5秒，然後慢慢放下，重複10-12次。

棒式運動

好處：鍛鍊核心肌群，改善姿勢。

步驟：俯臥，雙手肘撐地，雙腳與肩同寬。撐起全身，保持平衡，核心收緊，維持30秒。

俯臥，雙手肘撐地，雙腳與肩同寬。撐起全身，保持平衡，核心收緊，維持30秒；圖為情境照。（圖取自freepik）

俯臥，雙手肘撐地，雙腳與肩同寬。撐起全身，保持平衡，核心收緊，維持30秒；圖為情境照。（圖取自freepik）

船式運動

好處：增加身體代謝、增強核心肌群。

步驟：坐在瑜伽墊上，雙手撐地。向後傾身，用核心肌群將雙腿抬起，雙手伸直與地面平行，維持30秒。

小叮嚀

●「每個小步驟，都為健康打下基礎。」持之以恆的努力，無論是飲食還是運動，堅持每一個小改變，會更加有自信和健康。

●「健身，不必劇烈，養成良好的習慣，每一天都能逐步達成目標。」保持運動習慣，簡單的動作，持續積累，能為帶來驚人效果。

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