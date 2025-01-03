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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天冷溫補暖身又活血 醫推羊肉爐等5食物

2025/01/03 18:15

羊肉被中醫視為補氣暖身的佳品。在羊肉爐中，加入當歸、枸杞、紅棗等中藥材，既美味又能補血活血。（資料照）

羊肉被中醫視為補氣暖身的佳品。在羊肉爐中，加入當歸、枸杞、紅棗等中藥材，既美味又能補血活血。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣冷颼颼，不少人都覺得手腳冰冷，快要受不了，台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，冬天人體容易受寒氣侵襲，導致免疫力下降、手腳冰冷，建議可以吃羊肉、山藥、蓮藕、黑芝麻及薑等5食物。

羊肉可溫腎壯陽 緩解腰膝痠軟

艾莉絲指出，羊肉被中醫視為補氣暖身的佳品，適合在冬季進補。

羊肉性溫，有助於溫腎壯陽，緩解怕冷和腰膝痠軟的症狀。像是大家最愛吃的羊肉爐，加入當歸、枸杞、紅棗等中藥材，既美味又能補血活血。但也要記得，胃熱或體質偏熱者要少吃，避免上火。

山藥天然補腎藥 可改善疲勞乏力

山藥有「天然補腎藥」之稱，中醫認為，它能補益脾腎，滋養肺陰，還能改善消化不良和疲勞乏力的狀況。

艾莉絲建議，可以煮山藥雞湯或將山藥與蓮子、紅棗煮成甜湯，既養胃又暖身。

山藥有「天然補腎藥」之稱，能補益脾腎，滋養肺陰。（資料照）

山藥有「天然補腎藥」之稱，能補益脾腎，滋養肺陰。（資料照）

蓮藕可溫補氣血 改善手腳冰冷

冬天尤其是南部，其實非常乾燥，蓮藕可以潤燥生津，同時它性溫，能夠促進血液循環，緩解寒冷引起的身體僵硬。像是蓮藕排骨湯有助於溫補氣血，改善手腳冰冷。

但艾莉絲提醒，涼拌生吃的蓮藕性偏涼，冬天最好是少吃為妙。

黑芝麻補腎潤肺 可對抗乾燥及掉髮問題

黑芝麻性平味甘，歸肝、腎經，中醫認為，它能補腎潤肺，特別適合冬季使用。它還能養髮固本，對抗冬天的乾燥和掉髮問題。像是黑芝麻糊，或將黑芝麻撒在早餐燕麥、豆漿中，營養滿分。

薑百病之藥 可促進血液循環

薑在中醫裡被視為「百病之藥」，有溫中驅寒的功效。冬天喝薑茶可以促進血液循環，緩解手腳冰冷和月經不調。像是很多人愛喝的紅糖薑茶，搭配紅糖和枸杞，能夠增強驅寒效果。但也要記得，如果感冒發燒，或體內火氣過旺，都要盡量少喝喔。

冬天喝薑茶可以促進血液循環，緩解手腳冰冷和月經不調。（圖擷取自photoAC）

冬天喝薑茶可以促進血液循環，緩解手腳冰冷和月經不調。（圖擷取自photoAC）

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