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健康網》濕疹發作皮膚紅又癢 患者飲食7禁忌：別吃「發物」

2025/01/01 18:38

蝦、蟹、貝類等海鮮屬於「發物」，容易引起體內過敏反應，濕疹患者食用後，可能會感到搔癢感加重。（圖擷取自photoAC）

蝦、蟹、貝類等海鮮屬於「發物」，容易引起體內過敏反應，濕疹患者食用後，可能會感到搔癢感加重。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人到了冬天，皮膚屏障功能減弱，以致出現皮膚發紅、搔癢、乾燥、脫屑，甚至出現水泡或滲液等症狀。台北潤中醫診所院長中醫師艾莉絲指出，濕疹是一種常見的皮膚炎症，要避免濕疹發作，患者應避免吃辛辣刺激性食物、油炸與高脂肪食物、高糖分食物、海鮮類發物、酒精類飲品、過鹹的食物，及生冷食物 7禁忌。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，有些人皮膚比較敏感，一到冬天，濕疹就來，每天一直抓不停好難受。但是，冬天又是「進補」的季節，也有很多人問她：「濕疹患者有什麼不能吃？」因此特別提醒患者有7大飲食禁忌，簡單說，像薑母鴨、麻辣鍋等辛竦刺激物、海鮮等發物最好不要吃。

艾莉絲表示，濕疹通常表現為皮膚發紅、搔癢、乾燥、脫屑，甚至出現水泡或滲液。病因多樣，包括遺傳因素、免疫系統異常、環境刺激（如過敏原、化學物質）、氣候變化以及情緒壓力等。這種病症常見於嬰幼兒，但成年人也可能受到影響。濕疹的症狀易反覆發作，特別是在天氣乾燥、皮膚缺乏保濕時加重。

濕疹通常表現為皮膚發紅、搔癢等，易反覆發作，特別是在天氣乾燥、皮膚缺乏保濕時加重；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

濕疹通常表現為皮膚發紅、搔癢等，易反覆發作，特別是在天氣乾燥、皮膚缺乏保濕時加重；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

●辛辣刺激性食物

辛辣的食物會刺激血液循環，導致體內的「熱氣」增加，會加重肝火和皮膚的發炎反應，使濕疹的紅腫和搔癢症狀更為明顯。像是辣椒、花椒、薑母鴨、火鍋的麻辣湯底皆屬此類。

●油炸與高脂肪食物

油炸食物不僅難以消化，還會影響脾胃功能，使「濕」氣滯留，讓濕疹更加嚴重，進一步加重濕疹滲液或皮膚紅腫問題。炸雞、薯條、鹹酥雞、油條等都算。

薯條、鹹酥雞、油條等油炸食物不僅難以消化，還會影響脾胃功能，使「濕」氣滯留，讓濕疹更加嚴重。（圖擷取自freepik）

薯條、鹹酥雞、油條等油炸食物不僅難以消化，還會影響脾胃功能，使「濕」氣滯留，讓濕疹更加嚴重。（圖擷取自freepik）

●高糖分食物

甜食容易產生「濕熱」，使濕疹的症狀惡化，尤其是糖分過高的加工食品，對皮膚代謝非常不友善。

艾莉絲指出，蛋糕、巧克力、甜點、含糖飲料都是喔，這些東西盡量少碰。建議以天然的水果代替過多的甜食，但也要適量，畢竟很多水果含的糖分也很高。

●海鮮類發物

海鮮屬於「發物」，容易引起體內過敏反應，濕疹患者食用後，可能會感到搔癢感加重。無論是蝦、蟹、貝類都是，這些食物易助濕生熱，會加重濕疹的皮膚紅腫、滲液。

●酒精類飲品

酒精會擴張血管，刺激皮膚，引發濕疹更嚴重的搔癢和發紅。酒屬於「熱性」，特別容易引發肝火旺盛和濕熱內蘊，如果可以，艾莉絲建議濕疹患者最好滴酒不沾。

●過鹹的食物

高鹽飲食會影響水分代謝，加重體內濕氣和毒素累積，讓濕疹更加難以恢復。像是台灣人很愛吃的鹽酥類小吃，還有各種加工食品像是泡麵、香腸、罐頭食品等都是。鹹味過重的食物，容易損傷腎氣，影響水濕調節功能，從而加重皮膚問題。

泡麵、香腸、罐頭食品等鹹味過重的食物，容易損傷腎氣，影響水濕調節功能，從而加重皮膚問題。（圖擷取自photoAC）

泡麵、香腸、罐頭食品等鹹味過重的食物，容易損傷腎氣，影響水濕調節功能，從而加重皮膚問題。（圖擷取自photoAC）

●生冷食物

冬季吃過多冰冷的食物會影響脾胃功能，導致體內濕氣無法排出，加重濕疹症狀，冰品、冷飲、生魚片等都算。因為脾主運化，生冷食物會使脾胃功能受損，濕氣容易滯留體內，濕疹自然難以改善。

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