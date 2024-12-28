自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》年終尾牙聚餐多 醫授養胃5招：保暖不可少

2024/12/28 11:15

胃喜溫暖，怕寒涼。保持胃部溫暖，有助於促進胃腸功能正常運作，因此冬季飲食宜選擇溫熱、容易消化的食物。（圖擷取自shutterstock）

胃喜溫暖，怕寒涼。保持胃部溫暖，有助於促進胃腸功能正常運作，因此冬季飲食宜選擇溫熱、容易消化的食物。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了歲末年終吃尾牙的時節，加上天冷容易食慾大開，一不小心就飲食過度，出現腸胃不適。台北潤中醫診所院長艾莉絲特別提供養胃5招，注意保暖遠離寒氣、飲食溫熱遠離生冷、合理作息養成規律習慣、適當按壓穴道保養胃氣，以及喝暖胃茶驅寒養胃。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，天氣很冷，大家都會進補，就算沒有進補，也因為很冷，容易肚子餓，很容易狂吃東西，但這樣其實反而很容易傷胃，因此要教大家進補又能養胃的秘訣。

注意保暖 遠離寒氣

艾莉絲指出，冬天超級冷，外部的冷空氣容易侵入體內，引起胃寒不適。外出時注意腹部保暖，穿高腰褲或特別加件保暖衣服。

另外睡覺時，要記得蓋好腹部，避免夜間著涼。胃喜溫暖，怕寒涼。保持胃部溫暖，有助於促進胃腸功能正常運作。

飲食溫熱 遠離生冷

冬季飲食宜選擇溫熱、容易消化的食物，像是冷飲、冰品，這些會傷害脾胃功能的食物，就真的要少吃了。

艾莉絲推薦吃小米粥，既溫和又養胃，早餐、晚餐都很適合；薑也有驅寒暖胃的功效，來一碗薑湯最適合。另外紅棗也可以搭配枸杞煮湯，補血益氣，溫暖腸胃。

小米粥溫和又養胃，早餐、晚餐都很適合。（資料照）

小米粥溫和又養胃，早餐、晚餐都很適合。（資料照）

合理作息 養成規律習慣

中醫認為「胃以不傷為本」，這部分跟西醫很像，保持規律的飲食和作息，不要暴飲暴食，就是保養胃的基礎。可以盡量少吃多餐，讓胃有足夠時間休息。然後也可以定時定量進食，有助於胃部形成良好的運作節律。

另外，熬夜會影響胃腸功能，長期可能導致胃部不適。也要保持適當的運動，幫助促進胃腸蠕動，避免食積。

適當按壓穴道 保養胃氣

要按穴道保養胃，像是位於肚臍上方約4指處的中脘穴，按壓此穴有助於緩解胃脹、胃痛。

按壓位於肚臍上方約4指處的中脘穴，有助於緩解胃脹、胃痛。（資料照）

按壓位於肚臍上方約4指處的中脘穴，有助於緩解胃脹、胃痛。（資料照）

另外位於膝蓋下方約4指處的足三里穴，按壓可幫助健脾胃、改善消化不良。每天按壓這些穴道5分鐘，搭配深呼吸，有助於舒緩胃部不適。

按壓膝蓋下方約4指處的足三里穴，可幫助健脾胃、改善消化不良。（資料照）

按壓膝蓋下方約4指處的足三里穴，可幫助健脾胃、改善消化不良。（資料照）

喝暖胃茶 驅寒養胃

冬天可以選擇一些暖胃的養生茶飲，幫助改善胃部寒涼問題。像是以薑片和紅棗熬煮的薑棗茶，暖胃效果就非常顯著。還有茯苓茶，這有健脾胃的作用，搭配桂圓一起煮，更加溫補。

艾莉絲建議，飯後1小時飲用效果最佳，有助促進消化。

以薑片和紅棗熬煮的薑棗茶，暖胃效果顯著。（資料照）

以薑片和紅棗熬煮的薑棗茶，暖胃效果顯著。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中