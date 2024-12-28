健康網》年終尾牙聚餐多 醫授養胃5招：保暖不可少

胃喜溫暖，怕寒涼。保持胃部溫暖，有助於促進胃腸功能正常運作，因此冬季飲食宜選擇溫熱、容易消化的食物。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了歲末年終吃尾牙的時節，加上天冷容易食慾大開，一不小心就飲食過度，出現腸胃不適。台北潤中醫診所院長艾莉絲特別提供養胃5招，注意保暖遠離寒氣、飲食溫熱遠離生冷、合理作息養成規律習慣、適當按壓穴道保養胃氣，以及喝暖胃茶驅寒養胃。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，天氣很冷，大家都會進補，就算沒有進補，也因為很冷，容易肚子餓，很容易狂吃東西，但這樣其實反而很容易傷胃，因此要教大家進補又能養胃的秘訣。

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注意保暖 遠離寒氣

艾莉絲指出，冬天超級冷，外部的冷空氣容易侵入體內，引起胃寒不適。外出時注意腹部保暖，穿高腰褲或特別加件保暖衣服。

另外睡覺時，要記得蓋好腹部，避免夜間著涼。胃喜溫暖，怕寒涼。保持胃部溫暖，有助於促進胃腸功能正常運作。

飲食溫熱 遠離生冷

冬季飲食宜選擇溫熱、容易消化的食物，像是冷飲、冰品，這些會傷害脾胃功能的食物，就真的要少吃了。

艾莉絲推薦吃小米粥，既溫和又養胃，早餐、晚餐都很適合；薑也有驅寒暖胃的功效，來一碗薑湯最適合。另外紅棗也可以搭配枸杞煮湯，補血益氣，溫暖腸胃。

小米粥溫和又養胃，早餐、晚餐都很適合。（資料照）

合理作息 養成規律習慣

中醫認為「胃以不傷為本」，這部分跟西醫很像，保持規律的飲食和作息，不要暴飲暴食，就是保養胃的基礎。可以盡量少吃多餐，讓胃有足夠時間休息。然後也可以定時定量進食，有助於胃部形成良好的運作節律。

另外，熬夜會影響胃腸功能，長期可能導致胃部不適。也要保持適當的運動，幫助促進胃腸蠕動，避免食積。

適當按壓穴道 保養胃氣

要按穴道保養胃，像是位於肚臍上方約4指處的中脘穴，按壓此穴有助於緩解胃脹、胃痛。

按壓位於肚臍上方約4指處的中脘穴，有助於緩解胃脹、胃痛。（資料照）

另外位於膝蓋下方約4指處的足三里穴，按壓可幫助健脾胃、改善消化不良。每天按壓這些穴道5分鐘，搭配深呼吸，有助於舒緩胃部不適。

按壓膝蓋下方約4指處的足三里穴，可幫助健脾胃、改善消化不良。（資料照）

喝暖胃茶 驅寒養胃

冬天可以選擇一些暖胃的養生茶飲，幫助改善胃部寒涼問題。像是以薑片和紅棗熬煮的薑棗茶，暖胃效果就非常顯著。還有茯苓茶，這有健脾胃的作用，搭配桂圓一起煮，更加溫補。

艾莉絲建議，飯後1小時飲用效果最佳，有助促進消化。

以薑片和紅棗熬煮的薑棗茶，暖胃效果顯著。（資料照）

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