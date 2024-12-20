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健康網》「1湯1茶」緩濕疹！中醫曝「皮膚乾癢」吃芝麻

2024/12/20 17:09

中醫師表示，薏仁紅豆湯有助排濕；桂圓紅棗茶可補血養肝，緩解皮膚乾燥；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師表示，薏仁紅豆湯有助排濕；桂圓紅棗茶可補血養肝，緩解皮膚乾燥；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一到冬天，皮膚就紅腫、乾癢。台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文表示，皮膚屏障功能減弱，肌膚較敏感的人就會不舒服，這種稱之為濕疹。薏仁紅豆湯有助排濕；桂圓紅棗茶可補血養肝，緩解皮膚乾燥；也可用金銀花、蒲公英煮水，清洗患處，減少紅腫和瘙癢感；芝麻、核桃能滋陰潤燥。

調理脾胃 去濕排毒

艾莉絲指出，中醫認為「脾主運化」，脾胃功能好才能有效排濕毒。薏仁、赤小豆、茯苓、山藥這些食物，都可以利濕健脾；用薏仁紅豆湯取代茶飲，有助排濕。另外，也要避免如油炸、燒烤，及辛辣等性偏濕熱的食物，避免加重濕氣。

補肝養血 減少搔癢

肝火旺盛或血虛，也是濕疹的主因之一。艾莉絲建議，可以服用甘草、當歸、生地黃等，補肝養血的藥材。像是簡單的桂圓紅棗茶，桂圓5顆、紅棗5顆，用熱水沖泡，可補血養肝，緩解冬季皮膚乾燥。

艾莉絲說，可以用金銀花、蒲公英煮水，清洗患處，減少紅腫和瘙癢感；示意圖。（圖取自photoAC）

艾莉絲說，可以用金銀花、蒲公英煮水，清洗患處，減少紅腫和瘙癢感；示意圖。（圖取自photoAC）

針對搔癢難忍

艾莉絲說，冬季風寒侵襲，是濕疹加重的外因。她推薦，使用防風、荊芥、薄荷等中藥，有助於祛風止癢。像是可以用金銀花、蒲公英煮水，清洗患處，減少紅腫和瘙癢感。

保護皮膚屏障

她提到，冬季乾燥是濕疹的重要誘因，滋陰潤燥是關鍵。可以把梨子切片，與冰糖、枸杞一起煮水，有助潤燥生津。另外，也可以考慮食用，富含脂肪酸的芝麻或核桃，能改善皮膚乾燥。

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