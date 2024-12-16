北市生育補助加碼 明年人工生殖補助2.5萬元

台北市衛生局16日宣佈，明年起推出3項生育補助，包含非侵入性胎兒染色體檢測納入唐氏症篩檢補助選項、增加醫療性凍卵補助服務機構，並加碼補助人工生殖療程費用2萬5000元。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕近年國人晚婚晚育或不婚不育成趨勢，台北市衛生局宣布，明年起推出3項生育補助，包含非侵入性胎兒染色體檢測納入唐氏症篩檢補助選項、增加醫療性凍卵補助服務機構，並加碼補助人工生殖療程費用2萬5000元，減輕市民生育負擔，確保母嬰健康。

台北市衛生局今（16）日舉行記者會，衛生局健康管理科科長林雪蘭說明，唐氏症是常見的染色體異常疾病，會導致胎兒智力障礙，台北市目前提供設籍台北市且懷孕第9至20週之婦女「初期唐氏症篩檢」每案補助2200元，或「中期唐氏症篩檢」每案補助1000元；明年起將非侵入性胎兒染色體檢測納入唐氏症篩檢補助選項，每案定額補2500元。

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國民健康署研擬針對女性乳癌個案及男性血癌患者，推出醫療性生育保存補助，分別補助凍卵及凍精費用。林雪蘭指出，明年起凡設籍台北市年齡為40歲（含）以下生理女性，經由腫瘤科醫師或癌症專科醫師認定因罹癌須治療而影響生育功能者，可至國健署許可之人工生殖機構執行醫療性凍卵，終身補助一次醫療性凍卵費用及4年保存費，最高補助3萬2000元。

國人不孕症盛行率約10%至15%，除衛福部提供體外受精人工生殖補助方案外，台北市自明年起加碼補助人工生殖（試管嬰兒）療程2萬5000元，不孕配偶雙方任一方設籍在台北市，且接受胚胎植入方年齡為44歲（含）以下者，每年補助1次。

衛生局提醒，若在沒有任何避孕措施，且有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，應及早就醫，必要時盡早接受人工生殖療程，懷孕後也別忘了接受孕婦唐氏症篩檢，確保母嬰健康。

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