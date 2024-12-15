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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對蛋白質遠離失智症 醫推「6類飲食」瘦肉也ok

2024/12/15 18:27

醫師推薦6類飲食，有助保護大腦或預防失智症，像是雞蛋或瘦肉類如雞胸等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師推薦6類飲食，有助保護大腦或預防失智症，像是雞蛋或瘦肉類如雞胸等；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想讓大腦保持年輕、靈活且充滿活力？好日子診所醫師廖桂敏推薦6類飲食，可以保護大腦或預防失智症，包括雞蛋、深海魚、豆類、堅果、乳製品、肉類。並提到，瘦肉類食物如雞胸肉、火雞肉也有助於大腦神經穩定，有助保持清晰聰明。

廖桂敏於臉書「好日子診所」發文指出，大腦如同人體「控制中心」，而蛋白質則是這座高效工廠的主要燃料。食用以下蛋白質食物，不僅美味，還能幫大腦充滿電：

●雞蛋：雞蛋中的高品質蛋白質及膽鹼，能幫助生成記憶所需的重要神經遞質乙醯膽鹼，這就是為什麼吃雞蛋能變聰明、更專注。早晨來一顆水煮蛋，不僅提供能量，還給大腦送上一股清新活力。研究表明，經常吃雞蛋甚至能降低失智症風險，當中含有「膽鹼」這位隱形英雄，就像是大腦中的建築工人，幫助修復和建設新的神經連接。

所以，雞蛋是早餐界的「小金蛋」，能幫助你整天都充滿腦力，甚至長期維持記憶力。

●深海魚：說到大腦健康，深海魚簡直是「腦力超級英雄」，像是鮭魚、鯖魚和沙丁魚，它們富含的Omega-3脂肪酸，特別是DHA，簡直就像是給大腦裝上了超強信號接收器。這些魚類不僅讓你思緒清晰，還能降低阿茲海默症的風險。所以，下一次去餐廳，不妨來一份鮭魚大餐，讓你的大腦享受一場盛宴。

●豆類與豆製品：接著，別忘了「植物蛋白高手」，不論是豆腐、黑豆還是豆漿，它們不僅能為肌肉提供力量，還能保護大腦免於受到自由基攻擊。這些豆製品裡的異黃酮，就像是大腦的隱形護盾，不僅能促進血流，還能提高專注力和記憶力。

醫師指出，豆製品裡的異黃酮，就像是大腦的隱形護盾，不僅能促進血流，還能提高專注力和記憶力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，豆製品裡的異黃酮，就像是大腦的隱形護盾，不僅能促進血流，還能提高專注力和記憶力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●堅果：核桃、杏仁、南瓜籽不僅是零食，還是大腦的最愛。核桃富含的α-亞麻酸可以滋潤神經元，而維生素E則像是抗衰老的秘藥，能保護大腦細胞免於老化風暴。每天吃一把堅果，就像給大腦加了「抗老化保護層」。

●乳製品：乳製品也是大腦的好朋友。牛奶、優格和起司中的蛋白質和維生素D，可以讓神經系統保持強壯在線。尤其是維生素D，能幫助大腦免受炎症的困擾，就像大腦的「天然防火牆」。

●肉類：最後，別忘了肉類也是蛋白質的頂尖選手，特別是瘦肉類像是雞胸肉和火雞肉。這些肉類中的維生素B12可是大腦的神經穩定劑，能減少那些會破壞大腦功能的有害物質，讓大腦保持清晰又聰明。

廖桂敏形容，多樣化的蛋白質來源就像是給大腦裝上一套「超級保護裝」，讓它保持年輕、靈活、且充滿創意。飲食豐富，頭腦才能靈光。

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