聽力衰退是失智危險因子 雲林30社區將辦篩檢

台大醫院雲林分院辦理巴金森病友會活動為病友進行聽力篩檢，院方表示未來還會在雲林30個社區辦理篩檢，並制定照顧計畫。（台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院神經部主任張楷杰表示，研究調查聽力衰退是失智症重要風險因子之一，院方配合國健署、雲林縣衛生局將在院內及縣内30個社區辦理聽力篩檢，再根據檢測結果制定照顧計畫，提升長輩生活品質。

台大雲林分院辦理巴金森病友會活動，今年以樂齡聽覺為主題，邀請專業聽力師為病友進行聽力篩檢，張楷杰指出，面對高齡時代，世衛組織推動長者健康整合式功能評估（ICOPE），俗稱長者六力，包括心智、心情、體能、營養、視力及聽力進行整體促進。

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張楷杰說，其中聽力部分，有研究調查聽力衰退是失智症最重要的風險因子之一，許多高齡者，受到環境噪音、毒素或先天體質影響，都有聽力衰退的情形，當聽力減退時，可能引發人際溝通困難，出現心情憂鬱、社會退縮的現象，進而影響心智與體能，造成憂鬱症、失智症及肌少症等症狀。

台大雲林分院耳鼻喉部聽力師王萩蓉表示，聽覺健康是整體健康的重要組成部分，尤其對於長者來說，良好的聽力能夠提升他們的生活品質。

張楷杰指出，院方配合國健署與衛生局將在於院內及縣内30個社區進行篩檢、介入與轉介，也會與國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心合作，根據檢測結果制定相應的聽覺照顧計畫，提升高齡者生活的質量。

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