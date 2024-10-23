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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「地底的水梨」減肥好朋友！ 熱量僅地瓜1/4

2024/10/23 18:12

豆薯塊根口感如同水梨，因此又被稱做「地底下的水梨」。醫師指出，豆薯熱量跟碳水僅地瓜的1/4、磷跟鉀是地瓜的1/3，還富含維生素C營養。（資料照）

豆薯塊根口感如同水梨，因此又被稱做「地底下的水梨」。醫師指出，豆薯熱量跟碳水僅地瓜的1/4、磷跟鉀是地瓜的1/3，還富含維生素C營養。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要避免「胖從口入」，除了運動以外，飲食也需要好好調整。台南新樓醫院腎臟科門診醫師王婷翊表示，豆薯塊根口感生食如同水梨，因此又被稱做「地底下的水梨」。並指出，豆薯熱量跟碳水僅地瓜的1/4、磷跟鉀是地瓜的1/3，還富含維生素C營養，根本「嘴饞救星」。

​王婷翊在臉書粉專「腰子安娜」發文分享，近期開始用地瓜料理當早餐，在某次採購地瓜時，看到旁邊的豆薯，長得跟地瓜類似，因為名字裡面都有「薯」，看起來是同類東西，轉念一想，便改買豆薯回家。

豆薯是澱粉類 磷、鉀含量低

王婷翊形容，在切豆薯的時候覺得觸感奇特，但還是蒸來當早餐吃掉，沒想到先生吃了豆薯早餐，大概工作到一半就感覺低血糖。查閱資料才發現，原來豆薯稱做「地底的水梨」，而新鮮的豆薯可以生吃，口感脆脆帶點微甜，屬於澱粉類食物，但最棒的是，它的碳水跟熱量超低。

她表示，根據「食品營養成分資料庫2023」，將豆薯與常見主食替代物：馬鈴薯、山藥、地瓜、蒟蒻粉比較（見下圖），發現5樣食品中，全部都是低脂肪含量，但豆薯的熱量、磷鉀含量最低，水分最多。讓她驚呼：「以前只知道可以無胖吃小黃瓜，現在又多了一項新選擇！」

醫師分享豆薯、馬鈴薯、山藥、地瓜、蒟蒻粉營養成分。（圖擷取自王婷翊臉書「腰子安娜／王婷翊醫師」）

醫師分享豆薯、馬鈴薯、山藥、地瓜、蒟蒻粉營養成分。（圖擷取自王婷翊臉書「腰子安娜／王婷翊醫師」）

只有塊根能吃 3部位有毒

王婷翊提到，豆薯是低熱量、高含水量，還富含維生素C的厲害食物，要吃的時候，削掉外皮，外皮內還有一層粗纖維，也要削掉，裡面的塊根口感，就像不那麼甜的水梨。吃不完的部分，用保鮮膜包住，送冰箱保存就好。

農糧署指出，豆薯採收後的藤蔓可以作為綠肥，種子經提煉可以做成殺蟲劑，而可以食用的部位則是它的塊根，並提醒，豆薯的莖葉、豆莢、種子皆含劇毒，應避免誤食，購買豆薯後可放置陰涼處保存，除了涼拌、清炒，也可以煮湯。

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