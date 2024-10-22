特殊需求樂齡長照潔牙比賽 雲嘉南32間機構參與

照服員協助口腔按摩減敏感。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣牙醫師公會與天主教安道基金會今天在敏道家園舉辦特殊需求者、樂齡長照潔牙觀摩活動，有雲嘉南地區32家身心障礙教養機構與長照護理之家前來參與，由牙醫師進行評審，希望透過比賽提升機構照護品質。

行政院政務委員陳時中、嘉義縣長翁章梁、衛福部口腔品質委員會召集人陳建志、嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴及天主教嘉義教區社服發展中心執行長吳敏華等今天觀看潔牙比賽，鼓勵機構提升服務對象的口腔健康。

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競賽分組由照顧服務員和服務對象搭配組合，專業牙醫師擔任評審，比賽時由服務對象進食開始，照服員協助口腔按摩減敏感，照服員協助刷牙，牙醫師塗抹牙菌斑顯示劑檢驗清潔程度進行評比。

陳時中說，吸入性肺炎日漸嚴重，若能好好照護口腔衛生並強化口腔吞嚥的能力，便能改善身體狀態，對健康有良好的助益。尤其對於高年齡長者與身體狀況較需要照顧者而言，更需要精心的照護；感謝嘉義縣政府、牙醫全聯會、牙醫師公會與天主教會嘉義教區各家社福機構多年的積極推動，才能保護嘉義縣身心障礙者的口腔健康。

翁章梁表示，特殊需求者包括罕見疾病、身心障礙者等，身心障礙者因肢體和心智的限制，罹患齲齒與牙周病的比率較一般人偏高；潔牙對於特殊需求者因受限於智力、認知、協調動作等不易自理完成，需仰賴照護員協助潔牙，希望透過比賽落實潔牙、降低口腔問題，減少併發上呼吸道感染，提升機構朋友照護品質。

吳敏華表示，中心與牙醫師團隊共同舉辦潔牙比賽，藉由比賽讓各機構落實潔牙，持續為弱勢族群的健康付出，將正確的衛教觀念推廣至各機構。

行政院政務委員陳時中、嘉義縣長翁章梁等頒獎給獲獎機構。（嘉義縣政府提供）

政務委員陳時中（左5）觀看潔牙比賽，感謝牙醫師及各機構提升服務對象的口腔健康。（嘉義縣政府提供）

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