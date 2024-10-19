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健保署推在宅急症照護試辦 石崇良：96％收案對象完成治療

2024/10/19 12:26

健保署長石崇良今天到宜蘭參加在宅急症照護研討會。（記者王峻祺攝）

健保署長石崇良今天到宜蘭參加在宅急症照護研討會。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕衛生福利部中央健康保險署在今（2024）年7月1日起推動「在宅急症照護試辦計畫」，署長石崇良今天到宜蘭參加研討會時指出，試辦迄今有96％收案對象都能在家裡完成治療，不需轉到醫院，成功經驗會將試辦計畫繼續擴大到明年。

陽明交通大學附設醫院與台灣居家醫療醫學會，今（19）天在宜蘭大學舉辦「在宅急症-社區整合照顧的關鍵時刻」居家醫療研討會。石崇良受訪表示，明年將要邁入超高齡社會，20％的65歲以上長者中，推估有15％長者會有失能情形，需要往返醫院急症照顧。

石崇良說，今年7月推動在宅急症照護試辦計畫，由醫護藥師團隊提供照護，讓因肺炎、尿路感染或軟組織感染，而需住院接受抗生素治療病患，可以選擇留在家裡或照護機構內，搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等，不必住院也能接受醫療照護，減少院內交叉感染風險，也減輕民眾負擔。

媒體詢問計畫是否會增加健保及醫護人力負擔。石崇良回應，經統計在宅急症照護患者的治療天數，平均比到醫院治療天數縮短，相對費用就比住院要低，需要住院病人改為居家照護後，反而為健保更省錢。人力則主要結合社區基層診所、居家護理所資源，醫院還是以住院病人照顧為主，接受必要時後送，更落實分級醫療。

石崇良補充，在宅急症照護不僅須借重遠端醫療、監測設備，因有夜間及假日照護問題，更要結合社區、長照等資源共同完成，治療模式也與醫院不同，醫護均要接受專業訓練，目前也彙整出新的治療指引、用藥選擇及評估方式，試辦迄今成效不錯，成功經驗會讓健保署明年繼續擴大試辦計畫。

陽明交通大學附設醫院與台灣居家醫療醫學會，今天在宜蘭大學舉辦「在宅急症-社區整合照顧的關鍵時刻」居家醫療研討會，健保署長石崇良（左5）受邀出席。（記者王峻祺攝）

陽明交通大學附設醫院與台灣居家醫療醫學會，今天在宜蘭大學舉辦「在宅急症-社區整合照顧的關鍵時刻」居家醫療研討會，健保署長石崇良（左5）受邀出席。（記者王峻祺攝）

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