健康網》壓力大到月經失調？ 中醫5面向「對症」調養

壓力引發的經痛、經血過多、經期紊亂等月經失調問題，可透過中醫對症調理，緩解不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不論是年輕學子遇到考試，或是上班族工作要有表現，壓力能影響氣血運行，造成月經紊亂、失調。台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，月經失調可以透過調理氣血、養陰潤燥、溫補腎陽、穴位按摩，以及養成良好作息等5面向，針對症狀調養身心。

喝養生茶、穴位按摩 可舒心減壓

●調理氣血，減少壓力

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艾莉絲指出，中醫認為，月經失調與身體的氣血運行密切相關，壓力大時，會導致肝氣鬱結，從而影響氣血的運行，造成月經紊亂。

建議使用調理氣血的藥方，如當歸、白芍、川芎等藥材活血調經、疏肝理氣，幫助減輕壓力帶來的不適。

若是肝氣鬱結引發月經失調，可以利用當歸等藥材活血調經、疏肝理氣。（資料照）

此外，日常生活中可以透過深呼吸、瑜伽、冥想等放鬆身心，這些都有助於減輕壓力，促進身體的氣血順暢運行。

●養陰潤燥，改善月經失調

壓力大、精神緊張的女性，常會感到身體乾燥、口乾舌燥，這是陰虛火旺的表現。尤其是陰虛體質的女性，在面對壓力時，會更加容易出現月經失調、月經量少，甚至是經期延遲的狀況。

艾莉絲建議，採用養陰潤燥的方式，來調理身體。常見的藥材包括生地、麥冬、玉竹等藥材，有助於滋陰降火，調理月經。

平時還可以多喝養生茶，如菊花茶、枸杞茶，這些飲品不僅能滋陰潤燥，還能放鬆心情，改善壓力帶來的不適感。

菊花茶等飲品不僅能滋陰潤燥，還能放鬆心情，改善壓力帶來的不適感。（圖擷取自photoAC）

●溫補腎陽，調節內分泌

壓力大時，腎陽虛弱的女性，也容易出現月經失調的症狀。腎主生殖，腎陽虛弱，會導致內分泌失調，從而影響月經的正常運行。

艾莉絲建議溫補腎陽，改善月經失調。常用的藥材有桂枝、附子、肉桂等，這些藥材有助於溫暖子宮，調節內分泌。

在飲食方面，女性可以多吃一些溫補的食物，如羊肉、紅棗、核桃等，這些食材有助於溫補腎陽，促進身體的健康運行。

紅棗等食材有助於溫補腎陽，促進身體的健康運行。（資料照）

●按摩穴位，緩解壓力

除了藥物調理外，日常還可以透過按摩一些特定的穴位，來改善壓力引起的月經失調。

例如：按壓太衝穴（位於足背大拇指和第2腳趾之間的凹陷處），可以疏肝理氣，減少壓力；按摩三陰交穴（位於小腿內側，內踝尖上方約4指寬處），可以調節氣血，改善月經不調。

每天花幾分鐘進行穴位按摩，不僅有助於緩解身體的不適，還能放鬆心情，減輕開學壓力帶來的影響。

按壓太衝穴（位於足背大拇指和第2腳趾之間的凹陷處），可以疏肝理氣，減少壓力。（資料照）

三陰交穴（位於小腿內側，內踝尖上方約4指寬處），按壓此穴可以調節氣血，改善月經不調。（資料照）

●保持良好作息，遠離熬夜

開學後的課業壓力常讓年輕學子熬夜唸書或趕報告，上班族也要注意，熬夜會讓身體更加疲憊，進而加重月經失調的情況。

艾莉絲說，「早睡早起，養肝護腎」，充足的睡眠，能夠促進身體氣血的運行，改善內分泌，從而使月經更加規律。

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