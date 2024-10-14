健康網》秋冬進補4注意 蘿蔔、人參不能同時吃

進補要辨明體質、不宜過度、需要有耐心，及避免飲食衝突。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天到了，天氣漸漸轉涼，不免會想吃鍋物、藥膳補補身，台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文提醒，進補要辨明體質、不宜過度、需要有耐心，最重要的是，避免飲食衝突，像人參和蘿蔔不能一起食用，蘿蔔有破氣的作用，會抵消人參的補氣效果。

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●辨明體質，對症進補

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每個人的體質不同，進補時，一定要了解自己的身體狀況。

艾莉絲指出，中醫將人體質分為多種類型，例如氣虛、血虛、陰虛、陽虛等，選擇適合自己體質的補品才能達到補養的效果。如果不了解自己的體質，盲目進補，不僅無法達到效果，還可能對健康造成損害。建議在進補前，先詢問中醫師，了解自己的體質，選擇適合的補品，才能達到最佳的補養效果。

●適時進補，不宜過度

進補講求「適時」，也就是說，進補應該根據季節，和身體狀況來進行。

艾莉絲指出，冬季天氣寒冷，是適合進行溫補的季節，因為這時身體更能吸收補品；夏季氣候炎熱，則不宜過度進補，否則容易上火，引起身體不適。

過度進補容易導致消化不良，甚至引發熱性疾病，例如口乾舌燥、便秘等。因此，進補應該根據自己的體力和身體狀況，適量進行，避免進補過度，反而傷害身體。

●調節飲食，避免飲食衝突

在進補的過程中，飲食的搭配也非常重要。有些食物和補品之間，會產生「食物相剋」的情況，這樣不僅不能發揮補品的作用，還可能對健康產生負面影響。

艾莉絲說，像是補氣的人參，不應該和蘿蔔一起食用，因為蘿蔔有破氣的作用，會抵消人參的補氣效果。

●進補需要耐心，勿求速效

艾莉絲特別強調，進補並非立竿見影，需要一段時間才能看到效果。人體的氣血虧虛，並非一朝一夕形成，進補的過程，自然也需要時間來調理。因此，進補應保持耐心，不要追求快速見效。若過於心急，可能會導致過度進補，反而影響健康。

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