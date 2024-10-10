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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》季節交替開始過敏？ 中醫曝4穴位解決

2024/10/10 15:25

中醫表示，許多人換季，因氣溫變化大，早晚溫差明顯，容易引起感冒或呼吸道不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，許多人換季，因氣溫變化大，早晚溫差明顯，容易引起感冒或呼吸道不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏秋之交，很多人不適過敏就是感冒。台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文指出，以中醫的觀點來看，現在要特別重視「調理氣血、增強免疫力」，分享4個穴位調理氣血，包括：足三里穴、合谷穴、迎香穴、內關穴。

●足三里穴：足三里穴位於膝蓋下方約四指寬的地方，是一個非常常見的保健穴位，對於增強體質，和促進消化系統健康，有顯著效果。夏秋交替時，容易出現腸胃不適，或食慾不振的問題，建議按摩足三里穴，有助於調理脾胃、增強免疫力，還能防止疲勞、感冒等常見季節交替症狀。

中醫師指出，足三里穴位於膝蓋下方約四指寬的地方，是一個非常常見的保健穴位。（資料照）

中醫師指出，足三里穴位於膝蓋下方約四指寬的地方，是一個非常常見的保健穴位。（資料照）

●合谷穴：合谷穴位於手背上，大拇指和食指之間的凹陷處，這個穴位有「百病之穴」的稱號，對於治療頭痛、感冒、喉嚨痛等症狀效果顯著。夏秋交替時，氣溫變化大，早晚溫差明顯，容易引起感冒或呼吸道不適。建議按壓合谷穴，可以緩解這些不適，增強抵抗力。

中醫師指出，合谷穴對於治療頭痛、感冒、喉嚨痛等症狀效果顯著。（資料照）

中醫師指出，合谷穴對於治療頭痛、感冒、喉嚨痛等症狀效果顯著。（資料照）

●迎香穴：迎香穴位於鼻翼2側，是一個有助於改善呼吸道健康的重要穴位。秋季天氣轉涼，慢慢也不會那麼容易下雨，乾燥的氣候容易導致鼻塞、過敏性鼻炎等呼吸道問題。按摩迎香穴，可以促進鼻腔的血液循環，改善鼻塞和過敏症狀，還能幫助提升肺功能，預防秋季乾燥對呼吸系統的影響。

中醫表示，迎香穴位於鼻翼2側，是一個有助於改善呼吸道健康的重要穴位。（資料照）

中醫表示，迎香穴位於鼻翼2側，是一個有助於改善呼吸道健康的重要穴位。（資料照）

●內關穴：內關穴位於手腕內側，腕橫紋上兩指寬處，是心肺功能的調節穴位。夏秋之交時，由於氣候變化，情緒容易波動，尤其是焦慮、煩躁等情緒會影響到心肺健康。這時候，我就會建議按摩內關穴，能幫助舒緩情緒，還可以緩解胸悶等不適。

中醫師表示，內關穴位於手腕內側，腕橫紋上兩指寬處，是心肺功能的調節穴位。

中醫師表示，內關穴位於手腕內側，腕橫紋上兩指寬處，是心肺功能的調節穴位。

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