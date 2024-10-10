健康網》蚊蟲叮咬怎麼止癢？ 醫教1招秒緩解

醫師表示，蚊蟲叮咬千萬不能抓，抓出傷口，恐害細菌感染或是留疤；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被蚊蟲「叮」上，東一包西一包，該怎麼止癢呢？真心皮膚科診所皮膚專科院長陳彥達表示，千萬別搔癢，抓出傷口恐害細菌感染或留疤，建議透過冰敷止癢，緩解搔癢情形。若是蚊蟲叮咬處逾2小時未消退，且越來越大，應立即就醫治療，以免過敏惡化。

陳彥達在臉書專頁「皮膚科 周宛儀醫師/真心皮膚科診所」發影片分享，蚊蟲叮咬千萬不能抓，若是抓出傷口的話，可能細菌感染或是留疤。冰敷是立即止癢的好方法，或是身邊有涼涼的小物、精油也可以擦拭，暫時止癢，但若為皮膚過敏搔癢者，擦這些東西反倒會使過敏加劇。

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陳彥達提醒，若被蚊蟲叮咬超過2小時沒有退，且有越來越大的趨勢，或是過敏情況越來越嚴重時，建議就醫治療，透過吃藥、擦藥，改善過敏問題。

醫師分享蚊蟲叮咬引起的皮膚過敏反應樣態。（圖取自周宛儀專欄）

蕁麻疹樣疹子快長快消 其他疹子慢長慢消

蚊蟲叮咬後引起的過敏反應變化多端，真心皮膚科診所院長周宛儀曾在專欄說明，不同的蟲子叮咬不同的人，會出現不同的過敏反應，長出不同的疹子，可以是蕁麻疹樣的膨疹、紅色丘疹、小紅點、環形紅斑、淋巴管炎、紫斑、似蜂窩組織炎的紅腫、膿疱。

周宛儀解釋，蕁麻疹樣疹子屬立即性過敏反應，快長快消，不治療也會自己好，因此擦任何藥物或有涼感藥膏均有效；反觀紅色凸起的疹子、水泡或蜂窩性組織炎般的皮膚病灶屬於遲發性過敏反應，在叮咬後幾個小時，甚至1-2天後才會長出來，一旦長出來，要拖個幾天，甚至幾個星期才會消退，紅色凸起的疹子需要擦強效的類固醇藥膏才有效，而水泡或蜂窩性組織炎般的皮膚病灶，甚至需要加上短期口服類固醇改善病情。

該如何避免蚊蟲叮咬？陳彥達建議，出門穿薄長袖、薄長褲，使用防蚊液，以及遠離孳生源，才是避免預防蚊蟲叮咬的不二法門！

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