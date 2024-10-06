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健康網》食物「1份」怎麼算？ 1圖秒懂6大類！

2024/10/06 15:01

營養師建議，每天按照國健署提供的每日飲食指南食用，營養均衡更健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師建議，每天按照國健署提供的每日飲食指南食用，營養均衡更健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在飲食建議、諮詢中，常聽到「1份」之量詞，究竟1份到底是多少？營養師高敏敏表示，1份全穀雜糧類約為1/4碗、1份豆魚肉蛋類約為3根手指大小厚度、1份鮮奶約為240毫升、1份蔬菜約為半碗或1碟、1份水果約為1個拳頭大小、1份油脂與堅果種子類則為油脂約1茶匙、堅果約大拇指第1指節的份量，建議按照國健署提供的每日飲食指南食用，營養均衡又健康。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，衛福部國健署建議6大類食物的每日飲食指南，包括：全穀雜糧類1.5-4碗、豆魚肉蛋類3-8份、乳製品1.5-2杯、蔬菜類3-5份水果類2-4份、堅果種子類中，油脂3-7茶匙或堅果種子1份，以達到營養均衡。

營養師將6大類食物所謂的1份量化，讓民眾更了解食用份量。（圖取自高敏敏臉書專頁）

營養師將6大類食物所謂的1份量化，讓民眾更了解食用份量。（圖取自高敏敏臉書專頁）

飲食「三高一低」 害營養不均

但指南中提到的1份是多少呢？高敏敏依照6大類食物，提供相對算法，並分析每份含有的營養價值。同時也提醒，多數人餐盤都隱藏著「三高一低」的危機：高鈉、高油、高糖、低纖，長期處在營養不均衡、慢性病威脅中，建議按照每日飲食指南食用，加上每日飲用1500-2000c.c.的水分、規律運動、早睡早起習慣，維持身體健康。

●全穀雜糧類：1份約為1/4碗，含有碳水化合物15克、熱量70大卡。

●豆魚蛋肉類：1份約為3根手指大小厚度，提供蛋白質7克，熱量則依低脂、中脂、高脂而有所不同，分別為55大卡、75大卡、高脂120大卡。

●鮮奶：1份約為1杯240毫升，每份可提供8克蛋白質，熱量依照不同脂肪含量，而有所不同，脫脂80大卡、低脂120大卡、全脂150大卡。特別補充，目前沒有刻意強調要喝低脂，全脂鮮奶也很健康，主要是建議控制飲食中的脂肪。

●蔬菜類：1份約為半碗或1碟，可提供碳水化合物5克、熱量25大卡。熱量低、碳水化合物低，蔬菜多多益善。

●水果類：1份約為1個拳頭大小，每份提供碳水化合物15克、熱量60大卡。

●油脂與堅果種子類：每份油脂約1茶匙、堅果則約大拇指第1指節，提供油脂5克、熱量44大卡。特別提醒，堅果雖然很好吃，經常一顆接著一顆，但務必注意飲食量；酪梨雖然是水果，但也富含油脂，所以也被歸類在油脂類。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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