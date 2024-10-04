年近8旬阿公竟有D罩杯？醫師：中老年是男性女乳症盛行期

花蓮慈濟醫院吳柏鋼醫師建議，如覺得影響外觀讓人不敢抬頭挺胸，就可以趕快就醫治療。（慈濟醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮1名年近80歲的老翁曾罹癌，兩邊乳房腫脹變大已久，最近因疼痛了快1個月，擔憂之下到到花蓮慈濟醫院求診，經醫師診斷發現，老翁先前治療攝護腺癌曾接受賀爾蒙輔助治療，造成乳房變大，幸虧藥物輔助手術切除後，總算安心出院。醫師建議，如果外觀已經造成困擾，建議及早就醫才能避免惡化。

慈濟醫院乳房外科醫師吳柏鋼說，這位老先生10多年前治療攝護腺癌，在術後接受荷爾蒙輔助治療，幾個月後乳房變大，後來雖停藥，卻發生後遺症、乳腺增生，老阿公原不以為意，直到出現疼痛症狀才就醫，檢驗出第四級的男性女乳症（Gynecomastia）。

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男性女乳症嚴重程度分四級，老先生就醫時乳房已屬嚴重腫大下垂。醫師說，起初先用藥物治療，但效果有限，因此吃藥治療一個月後，病人接受手術，切除右側乳房690公克、左側乳房570公克，目前已出院。

吳柏鋼表示，男性女乳症有分成4種類型，其中3種是真的女乳症，因為雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙的失衡，使得雌激素比例增加，刺激男性乳腺增大0.5公分以上，新生兒、青少年、中老年都是生理性男性女乳症盛行期。

他說，生理性男性女乳症好發的時間，也是身體賀爾蒙變化較大的時期，中老年人因賀爾蒙分必不穩定，也會引起女乳症；至於新生兒是因為體內殘存母親的女性賀爾蒙、青少年在第二性徵未完全發育時也可能有短暫的男性女乳症狀，約七成到九成可以在發育後恢復正常。

此外，如本身內分泌失調、肝硬化、腎病、甲狀腺亢進或染色體異常，屬於病理性原因；服用某些利尿劑、抗潰瘍藥物的副作用，也可能引起男性女乳症。至於假性女乳症單純是肥胖或脂肪過多，有乳房腫大、突出、下垂以及乳房疼痛等症狀。吳醫師建議，健康成年男性也有30%的男性女乳症盛行率，因此只要覺得影響外觀，都可到院治療。

年近80歲阿公長出D罩杯，因為連續痛了一個月才到醫院求診。（慈濟醫院提供）

阿公的女乳症狀經過治療後恢復正常外觀。（慈濟醫院提供）

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