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健康網》緩解濕疹4解方 中醫推「1豆3瓜」清熱排濕

2024/08/10 21:56

中醫師指出，綠豆具有清熱解毒、消暑止渴的作用。而綠豆湯不只可以緩解中暑，經常飲用還能幫助消除體內濕熱，緩解濕疹症狀。（資料照）

中醫師指出，綠豆具有清熱解毒、消暑止渴的作用。而綠豆湯不只可以緩解中暑，經常飲用還能幫助消除體內濕熱，緩解濕疹症狀。（資料照）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣又熱又濕，即使到了8月也不見改善，很多時候一整天又悶又熱，容易誘發濕疹。台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文分享，中醫治療濕疹4招辦法，其中在飲食調養方面，建議多食清淡、富含水分和維生素的食物，如綠豆、冬瓜、黃瓜、西瓜等，有助於清熱解毒、消暑利濕。

●清熱解毒：是中醫治療濕疹的基本方法之一。像是金銀花，就具有清熱解毒的作用，建議可以每天飲用金銀花茶，可以幫助消除體內濕熱，緩解濕疹症狀。

●祛濕健脾：中醫認為，濕疹的發生與脾胃功能失調有關，像是薏苡仁等，就具有健脾祛濕的作用，建議可以煮成薏苡仁粥，有助於改善體內濕氣，緩解濕疹症狀。

●外用藥浴：中醫外用藥浴也是治療濕疹的有效方法。可以使用一些具有清熱解毒、消炎止癢作用的中藥製成藥浴，如蒲公英，馬齒莧，建議可以將蒲公英、馬齒莧煮水，晾至適宜溫度後用來泡澡，可以有效緩解皮膚癢痛，減少濕疹症狀。

●飲食調養：會建議多食用清淡、富含水分和維生素的食物，如綠豆、冬瓜、黃瓜、西瓜等，這些食物有助於清熱解毒、消暑利濕。另外像是綠豆具有清熱解毒、消暑止渴的作用，而綠豆湯不只可以緩解中暑，經常飲用還能消除體內濕熱，緩解濕疹症狀。

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