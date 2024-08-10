健康網》喝錯水小心細菌吞下肚 5種NG類型：開水放多天也中

營養師指出，人體在劇烈運動後會流失各種電解質，建議適量喝水，或在水中加入鹽來補充電解質；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，務必隨時補充水分，避免中暑、脫水。不過營養師黃品瑄於臉書粉專「營養師品瑄」發文提醒，日常生活應儘量避免飲用未經處理的山泉水、曝曬過的瓶裝水、對嘴喝過的水擺放許久、劇烈運動後猛灌水。並提到，即使是開水，如果裝水的容器不乾淨，或是未將容器密封而是開口放置，放久了微生物也可能會越來越多，不宜飲用。

●未經處理的山泉水：極易受到污染，直接喝可能喝到細菌、寄生蟲。

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●曝曬過的瓶裝水：常見的寶特瓶（PET）經長時間的高溫照射，有可能會釋出有害物質，即使放在車內沒有直射，但經曝曬後的車內溫度極高（夏季甚至可能超過70度），一樣會釋出有害物質或變形，不建議飲用。

●對嘴喝過的水擺放過久：我們的口腔中有許多的細菌，在接觸到水後，細菌就會在水裡面繁殖，久放後細菌數會超可怕，所以建議有對嘴喝過的水要盡快喝完。

●放了很多天的開水：許多人認為水在煮沸殺菌後就能一直放，但如果裝水的容器不乾淨，或是未將容器密封而是開口放置，放久了微生物也可能會越來越多。

●劇烈運動後猛灌水：人體在劇烈運動後會流失各種電解質，如果運動後，立刻喝大量的水而未補充到足夠的電解質，可能導致低血鉀症 （疲勞、抽筋、心律不整），建議大家適量喝水，或在水中加入鹽來補充電解質。

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