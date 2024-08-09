愛滋感染病例加倍 苗縣府籲七夕浪漫要注意「安全」

明天是七夕情人節，苗栗縣政府衛生局提醒鄉親與伴侶共度浪漫時光的同時，也別忘了保護自己及所愛的人；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今年新增通報確診愛滋病毒感染者10例，與去年同期比較，多5例。適逢明天是七夕情人節，苗栗縣政府衛生局提醒鄉親與伴侶共度浪漫時光的同時，也別忘了保護自己及所愛的人，並籲請鄉親可透過安全性行為、定期篩檢及暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）的「性」福三寶，守護健康與幸福。

依疾病管制署統計資料顯示，苗栗縣2024年新增通報確診愛滋病毒感染者10例，與去年同期比較多5例；梅毒為78例，較去年同期下降4.88%；淋病為92例，較去年同期下降31.34%。感染族群以35歲以下年輕族群為主，男性多於女性，超過9成的感染危險因子為不安全性行為。

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衛生局長楊文志表示，性行為時，應全程使用保險套，避免不安全性行為，年輕朋友們也應慎選網路交友對象，拒絕使用成癮性藥物；只要曾有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，若有不安全性行為者，則建議至少每年篩檢1次，保護自己，也保護所愛的人。另有感染愛滋風險的民眾，也鼓勵透過服用PrEP藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染，保護效果可達90%以上。

苗栗縣衛生局建議只要曾有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，若有不安全性行為者，則建議至少每年篩檢1次，保護自己也保護所愛的人。（衛生局提供）

對有感染愛滋風險的民眾，苗栗縣衛生局也鼓勵透過服用PrEP藥物，使體內有足夠的藥物濃度來預防感染，保護效果可達90%以上。 （衛生局提供）

衛生局表示，衛生局及18鄉鎮市衛生所、衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院皆有提供準確、注重隱私且免費的匿名愛滋篩檢服務，若對自身健康狀況有疑義者，可致電前述機關或院所預約愛滋篩檢服務，亦可至衛生福利部疾病管制署網站查詢各地的匿名篩檢點就近進行篩檢。若篩檢結果呈陽性者，公衛醫療人員將協助轉介至愛滋病指定醫院就醫，過程絕對保密並維護患者隱私，毋須擔心病情曝光，且感染者只要穩定服藥，控制體內病毒量達測不到，幾乎不會透過性行為傳播，健康狀況亦可與常人無異。

民眾如有相關疑問，可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打24小時免付費防疫專線1922、苗栗縣政府衛生局疾病管制科037-558108或18鄉鎮市衛生所詢問。

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