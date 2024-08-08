限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》父親節排餐熱量大PK！ 龍蝦最少 第二低竟是「它」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕父親節就是今天！若要選擇吃排餐，還是要注意其熱量，才能吃得開心又健康。好食課營養師Christina楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文整理排餐熱量，未特別標註者，熱量皆以8盎司（226.8克）做計算，熱量計算未計入醬料、奶油等佐料。熱量較高的為牛小排737大卡、櫻桃鴨胸220克，499大卡；熱量較低的則是龍蝦，一隻500克，蝦肉佔約200克，190大卡、雞腿排250克，393大卡。
常見的排餐熱量
未特別標註者，熱量皆以8盎司（226.8克）做計算，熱量計算未計入醬料、奶油等佐料。
請繼續往下閱讀...
豬肋排：帶骨300克，517大卡。
丁骨牛排：504大卡。
里肌豬排：481大卡。
鮭魚排：去刺200克，442大卡。
菲力牛排：417大卡。
沙朗牛排：367大卡。
板腱牛排：376大卡。
羊小排：帶骨120克，234大卡。
楊婷貽指出，除了吃肉以外，許多排餐還會附上鐵板麵及雞蛋等配菜，一份熱量約400大卡。她補充一些自助吧小點熱量：焦糖爆米花一碗約50克，熱量290大卡；冰淇淋一球約100克，熱量200大卡；玉米濃湯一碗約140大卡；餐包一顆約120大卡；純生菜沙拉30大卡/碗。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應