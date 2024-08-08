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健康網》父親節排餐熱量大PK！ 龍蝦最少 第二低竟是「它」

2024/08/08 11:50

楊婷貽指出，雞腿排熱量較低，250克393大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

楊婷貽指出，雞腿排熱量較低，250克393大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節就是今天！若要選擇吃排餐，還是要注意其熱量，才能吃得開心又健康。好食課營養師Christina楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文整理排餐熱量，未特別標註者，熱量皆以8盎司（226.8克）做計算，熱量計算未計入醬料、奶油等佐料。熱量較高的為牛小排737大卡、櫻桃鴨胸220克，499大卡；熱量較低的則是龍蝦，一隻500克，蝦肉佔約200克，190大卡、雞腿排250克，393大卡。

常見的排餐熱量

未特別標註者，熱量皆以8盎司（226.8克）做計算，熱量計算未計入醬料、奶油等佐料。

豬肋排：帶骨300克，517大卡。

丁骨牛排：504大卡。

里肌豬排：481大卡。

鮭魚排：去刺200克，442大卡。

菲力牛排：417大卡。

沙朗牛排：367大卡。

板腱牛排：376大卡。

羊小排：帶骨120克，234大卡。

楊婷貽指出，除了吃肉以外，許多排餐還會附上鐵板麵及雞蛋等配菜，一份熱量約400大卡。她補充一些自助吧小點熱量：焦糖爆米花一碗約50克，熱量290大卡；冰淇淋一球約100克，熱量200大卡；玉米濃湯一碗約140大卡；餐包一顆約120大卡；純生菜沙拉30大卡/碗。

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