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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

7旬婦爬樓梯狂喘、小腿穿不進鞋 腹部照出13公分肝腫瘤

2024/08/06 15:05

患者心房血栓治療後明顯縮小。（亞大附醫提供）

患者心房血栓治療後明顯縮小。（亞大附醫提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕霧峰區79歲吳婦7月起感覺腹部腫脹、小腿水腫，在家爬樓梯狂喘不停，至亞大附醫照射腹部超音波竟照出13公分肝臟腫瘤，已進入肝癌末期，院方採用非侵入式好神刀放射治療約兩週療程打通肝門靜脈，右心房血栓長度僅剩1公分，醫師提醒高齡患者有水腫、易喘病況需及早檢查。

吳婦因腹部持續腫脹，且左右小腿水腫、按壓無彈性，家人也發現爬樓梯總會狂喘不停，上月趕往亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科，經腹部超音波照出13公分肝臟腫瘤，進一步安排斷層掃描，發現腫瘤壓迫到下腔靜脈及右心房，形成長達7公分血栓，醫療團隊考量手術風險高，評估後採用好神刀放療縮小腫瘤，搭配標靶藥物及免疫治療控制腫瘤。

亞大附醫放射腫瘤科主任王博民說，吳婦稱小腿水腫數月「連鞋子都穿不進去」，飯後習慣走路也嚴重到狂喘，初期以為心臟問題，先安排心電圖檢查未發現異狀，再轉診到肝膽腸胃科照射腹部超音波確診肝癌末期。

由於患者肝癌進入末期，醫療團隊安排電腦斷層掃描（CT）檢查擴散狀況，發現癌細胞沿肝臟下層肝門靜脈、下腔靜脈一路爬到右心房，王博民憂心說，「幾乎能塞的都塞住了」，為肝癌合併血栓病症最嚴重病況，可能是造成腹水、狂喘元兇。

團隊指出，吳婦近8旬，且血栓位置幾乎侵犯整個下心房，貿然手術術體力恐難以支撐，因此採用非侵入式的好神刀放射治療對抗癌細胞，約兩週療程打通肝門靜脈，右心房血栓長度僅剩1公分多，大幅改善下肢水腫、猛喘症狀。

王博民呼籲，高齡患者不要放棄治療，肝癌細胞是少數對於放射治療極為敏感癌細胞，只要精準控制放射照射劑量，就有機會逐漸殺死癌細胞，且正常組織的細胞也能持續修復，術後再加上標靶藥物助並應用免疫檢查點抑制劑，就能有效治癒肝癌。

亞大附醫放射腫瘤科主任王博民說，患者腹部照出13公分肝腫瘤。（記者黃旭磊攝）

亞大附醫放射腫瘤科主任王博民說，患者腹部照出13公分肝腫瘤。（記者黃旭磊攝）

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