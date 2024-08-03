健康網》吹冷氣不傷身這樣做 中醫給4建議

中醫建議，可以設定溫度在26-28℃、增加室內濕度、穴位按摩、穿著保暖來避免吹冷氣傷身。；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日夜晚依舊炎熱，不吹冷氣無法入睡，但冷氣吹整晚又怕不舒服傷身，台北潤中醫診所院長艾莉絲建議，可以設定溫度在26-28℃、增加室內濕度、穴位按摩、穿著保暖來避免吹冷氣傷身。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文說明，中醫認為，過度暴露在冷氣環境中容易使人體受寒，導致寒邪入侵。可能引起感冒、咳嗽、肌肉痠痛、關節疼痛等症狀。此外，冷氣會使室內空氣變得乾燥，對皮膚和呼吸道健康不利。長時間吹冷氣還會破壞體內平衡，影響氣血運行。

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吹冷氣不傷身建議

●適度調節室內溫度：室內溫度不宜過低。將空調設定在26-28℃之間，以避免溫差過大引起身體不適。可以使用風扇輔助空氣流通，減少直接吹冷氣的時間，也要記得，電風扇不要直接對著人吹，這樣也可能會不舒服。

●增加室內濕度：冷氣會讓空氣乾燥，對皮膚和呼吸道造成負擔。可以在室內放置加濕器，或者在房間內放一盆水，以增加空氣濕度。此外，晚上睡覺前可以在臉上噴一點保濕噴霧，幫助皮膚保濕。

●穴位按摩：艾莉絲說，每天睡前按摩足三里穴、風池穴可以保持體內冷熱平衡。足三里穴位於膝蓋下方三寸處，按摩此穴可以強身健體、祛風散寒。風池穴位於後頸部，按摩此穴有助於緩解頭痛、頸部僵硬及改善血液循環。

●穿著保暖：在吹冷氣時，要特別注意保暖。晚上睡覺時可穿著透氣的長袖睡衣，特別是保護好腹部和關節部位，以防寒氣入侵。還可以用薄毯子蓋住身體，避免夜間因溫度過低而著涼。

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