健康網》游泳「這2時間」最適合！ 中醫：水溫也需注意

中醫認為，適當的水溫可以促進血液循環和氣血運行，對身體健康有益，過冷或過熱的水溫都可能對身體造成不適；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到了，很多人喜歡游泳消暑，從中醫的觀點來看，游泳也是有須注意的地方。台北潤中醫診所院長艾莉絲於臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文分享，中醫師提醒游泳的3注意事項：選擇早上和傍晚游泳，有利於身體的運動；注意水溫，不要過熱或過冷；游泳後要注意保暖，避免有感冒或風濕等問題。

選擇適合的時間

艾莉絲建議在早上和傍晚游泳，因為這些時段氣溫較涼爽，有利於身體的運動。早晨的新鮮空氣，和傍晚的涼爽氣候，有助於提升身體的運動效果和舒適度。雖然中午的時候最熱，但要避免在中午太陽照射強烈的時候進行游泳，以免暑熱影響身體的健康。

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注意水溫

艾莉絲指出，中醫認為，適當的水溫可以促進血液循環和氣血運行，對身體健康有益，過冷或過熱的水溫都可能對身體造成不適。過冷的水溫容易傷害筋骨；而過熱則容易消耗體內的氣血，影響健康。如果真的只有冷水游泳池可以選，那也可以多做一些暖身運動再下水。

身體保暖

艾莉絲說，游泳後要注意保暖，避免身體受涼造成感冒或風濕等問題。可以使用毛巾或浴袍包裹身體，保持溫暖。特別是在寒冷的天氣，或游泳後出汗較多的情況下，保持身體溫暖十分重要。

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