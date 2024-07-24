健康網》夏季戰「痘」4穴位！ 中醫：按它還能調鼻過敏

中醫師表示，夏季高溫讓皮膚出油量增加，增加長痘痘機率，而且艷陽高照也很容易讓肌膚暗沉；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日頭赤炎炎，夏季高溫讓皮膚出油量增加，增加長痘痘機率，艷陽高照也很容易讓肌膚暗沉。對此，台北潤中醫診所院長艾莉絲於臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文指出，夏季護膚可以按壓曲池穴、神門穴、合谷穴、承漿穴。其中，按壓曲池穴有助清熱解毒、減輕粉刺、蕁麻疹等皮膚問題，還能調節鼻過敏，值得多加按摩。

●曲池穴：曲池穴位於手肘內側，即手肘彎曲時橫向紋路的地方。按摩曲池穴可舒緩熱感，如高燒、潮熱等，有助於清熱解毒，減輕濕熱皮疹，如粉刺、蕁麻疹和帶狀皰疹。同時，對於過敏性鼻炎患者也有調節作用，值得多加按摩。

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中醫師說明，曲池穴位於手肘內側，即手肘彎曲時橫向紋路的地方。（資料照）

●神門穴：神門穴位於手腕處，在手腕橫紋處向下延伸，與小指相對應。按摩神門穴最主要的功效是平衡自律神經，有助於緩解緊張、心悸、焦慮等情緒，很多時候，痘痘也是因為壓力大產生的，所以按摩神門穴可以改善許多皮膚性問題。

中醫師提到，神門穴位於手腕處，在手腕橫紋處向下延伸，與小指相對應。（資料照）

●合谷穴：合谷穴位於第一和第二掌骨之間，即所謂的「虎口」位置。合谷穴是許多人常按摩的穴位，能夠緩解各種疼痛，並有助於排除體內多餘的熱氣。

中醫師指出，合谷穴位於第一和第二掌骨之間，即所謂的「虎口」位置。（資料照）

●承漿穴：許多人可能不知道，下巴是最容易不經意碰觸和摩擦的部位，這些外部刺激和摩擦會導致肌膚黑色素增加，此外，下巴也容易受到紫外線或乾燥的影響而變得暗沉。承漿穴位於下嘴唇和下巴之間的凹陷處，按摩它有助於改善下巴、嘴唇周圍的肌膚暗沉。

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