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健康網》月經來吃冰到底行不行？ 中醫：「這點」是關鍵
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕日頭赤炎炎，氣溫升高，讓萬年考古題「月經來可以吃冰嗎」再度浮出檯面。台北潤中醫診所院長艾莉絲於臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文指出，此議題有分正、反2種觀點：有些中醫認為，處於經期女性容易燥熱，食用冰品可以調節體溫；另一派說法則認為，冰品屬寒性食物，可能影響腸胃或經血流動。她表示，月經來能不能吃冰主要還是要依「體質」而定，如果每次吃冰就經痛或月經不順，建議還是少吃為妙。
●可食用派：有些中醫會認為，經期時女性身體會比較容易感受到熱，食用冰品可以有助於調節體溫，減輕身體的不適感。這種冰品的涼爽感，可以讓經期時的身體舒適一些，尤其是在氣溫較高的夏季。
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其實主要還是看體質而定，有些人的體質天生就比較熱，所以吃冰可能較沒關係，但如果體質偏寒，可能就會有狀況。
●不宜食用派：影響腸胃：一些中醫認為，冰品屬於寒性食物，容易刺激腸胃，對於腸胃功能較弱的女性可能會造成不適。食用冰品可能會導致腹瀉、腹痛等症狀，影響身體的健康。
中醫認為，食用寒性食物可能會影響經血的流動，導致經期不順或增加經血量。這可能會影響女性的生理循環，引起經痛之類的身體不適。
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