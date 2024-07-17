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健康網》壽司熱量比一比！ 最高竟是「它」 玉子燒也入前三
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天沒食慾時，吃個清爽的迴轉壽司也是不錯的選擇。好食課營養師Sally何采璇在臉書粉專「好食課」發文分享，常見握壽司及軍艦壽司的熱量，以下熱量皆以兩貫做計算，熱量視各店家份量及配料成分不同而略有差異。玉米沙拉軍艦壽司熱量最高，有150大卡；起司豬五花握壽司排第二，熱量有148大卡；第三是玉子燒握壽司，有136大卡。
常見握壽司熱量
起司豬五花：148大卡。玉子燒：140大卡。奶油鮭魚：136大卡。蒲燒鯛魚：118大卡。鮭魚肚：118大卡。稻荷壽司：117大卡。鮭魚：103大卡。黃金鯡魚：98大卡。干貝：92大卡。旗魚：88大卡，以上為熱量較高的前10名。再來是北寄貝：86大卡。鮪魚：86大卡。花枝：76大卡。鮮蝦：74大卡。章魚：72大卡。
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常見軍艦壽司熱量
玉米沙拉：150大卡。
鮪魚沙拉：130大卡。
鮭魚卵：98大卡。
蝦味魚卵：96大卡。
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