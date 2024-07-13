健康網》吃冰不怕傷身！ 中醫教4招：「這時間」最適合

中醫師表示，根據個人體質挑選冰品配料，也是明智之舉。體質較虛寒的人，可以選擇由熱性、平性、糖分，和澱粉較高的食材製成的冰品，如桂圓、紅豆、芋頭等；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣實在熱到不行，好想大啖吃冰啦！但想吃冰又怕傷身體怎麼辦？台北潤中醫診所院長艾莉絲於臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文分享4招，吃冰也能不傷身的方法：中午至下午3點是最適合吃冰的時間；配料挑選適合自己體質的食材；吃完按摩關元穴；吃冰後喝薑茶。

吃冰不傷身4方法

●吃冰要中午吃

艾莉絲表示，中醫認為，中午不僅是一天中陽氣最旺盛的時刻，也是人體陽氣最充盈的時段，因此中午至下午3點是吃冰最合適的時間。

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●配料要挑適合的

艾莉絲說，因為冰本身就是寒性食物，所以中醫會認為，可以選擇由天然、溫熱性食材所製成的冰品，可以平衡冰的寒性。像是桂花、荔枝、黑糖等，都是熱性食材，製成的冰，相對來說會更溫和些。

她提到，根據個人體質挑選冰品，也是明智之舉。體質較虛寒的人，可以選擇由熱性、平性、糖分，和澱粉較高的食材製成的冰品，如桂圓、紅豆、芋頭等；而體質偏熱的人，則適合選擇水果類的冰品，或者是愛玉、仙草等，都是不錯的選擇。

中醫師表示，冰屬於寒性食物，容易刺激胃腸，而薑茶則屬溫性，可以幫助暖胃驅寒，減少吃冰帶來的胃腸不適感；示意圖。（圖取自freepik）

●吃完按摩關元穴

艾莉絲指出，關元穴是人體腹部的重要穴位之一，位於肚臍下方三寸處，也就是大概四個橫指的距離。按摩關元穴有助於調理腹部的氣血流動，促進消化吸收，對於吃冰後可能產生的胃腸不適，有一定的緩解作用。

●吃冰後喝薑茶

艾莉絲表示，冰屬於寒性食物，容易刺激胃腸，而薑茶則屬溫性，可以幫助暖胃驅寒，減少吃冰帶來的胃腸不適感。另外，薑茶具有促進消化的作用，尤其對於冰這種寒性食物的消化，有一定的幫助。

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