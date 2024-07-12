百年古董顯微鏡曝光 見證已故彰化老醫師陳景崧行醫記錄

田中已故名醫陳景崧生前行醫的顯微鏡今天首度曝光。（記者顏宏駿攝及翻攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣文化志工，協助整理鎮內第一座縣定古蹟壽山堂及景崧醫院的文物，今天一部百年顯微鏡首度曝光，這是已故醫師陳景崧生前行醫的配備，當年這部德國進口的顯微鏡身價不菲，全銅製作，據說當年這部顯微鏡可以換得田中一棟豪華洋樓。

這部德國製的顯微鏡已經無法使用，但仍由陳景崧的後代細心珍藏，家人把它提供給學生做文物整理與數位典藏。修平科技大學觀光與休憩管理系講師許名勝說，這部顯微鏡在田中的醫療演進扮演何種角色還待進一步查證，目前僅能從陳家後代的口述中了解一二。陳景崧當年是田中名醫，他一手創立景崧醫院，當年不惜重資買下珍貴的儀器，顯見他追求醫療卓越的雄心。

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田中鎮擁有南彰化最完整的老街市集，沿著中州路與員集路興建許多街屋建築，隨著時代的變遷呈現不同年代的建築風格，具有很高的欣賞與推廣價值。在縣府和田中鎮公所的協助下，培訓田中高中學生協助田中唯一縣定古蹟壽山堂進行文物整理與數位典藏事宜，同時培訓高中生擔任導覽解說人員，以壽山堂為核心，串聯鄰近具有特色的景點進行導覽解說的培訓。

田中高中學生參加文化導覽課程。（記者顏宏駿攝）

第一階段除了指導學生將文物拍照整理進行數位典藏之外，未來第二階段還可以進一步運用遠端VR（虛擬實境）導覽與近端AR（擴增實境）導覽等技術，來推動田中老街數位導覽。

此外，在源成發藝棧藝術總監林孟輝的指導下，2位田中高中的學生針對老屋內保留日治時期的木製招牌、金庫（保險箱），及一塊「蓮生舌底」的匾額等文物進行數位典藏與紀錄。

林孟輝說，這塊匾額是陳再福先生當選第一屆縣議員時，當時地方仕紳請蘭社副社長吳望雲（號「半樵」）先生製作的慶賀匾額，特別之處是吳望雲先生是詩、書、畫兼擅的文人，且左、右手都能書寫，此匾就是以左手書寫的，筆力雄健，功力深厚! 其後代子孫還收集其詩書畫作品集結成冊。

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