預防肌少症 營養師：飲食模式和營養攝取別輕忽

台北榮總新竹分院營養師蔡佳龍提醒，營養對於預防肌少症很重要。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕肌肉減少症（簡稱肌少症）在老人家普遍發生，儘管營養被認為是肌少症病因的一個重要因素，但人們對飲食的預防影響知之甚少，特別是習慣性飲食模式，以及營養攝取的差異所造成的風險。

台北榮總新竹分院營養師蔡佳龍表示，肌少症是一種常見的骨骼肌疾病，其特徵是肌肉品質下降和肌肉功能受損，造成健康不良。肌少症在老年人普遍發生，並且與較差的健康結果相關，造成跌倒、住院和死亡的風險增加。肌少症的估計經濟成本，主要由相關的臨床和潛在龐大的照護需求引起，隨著人口老齡化，預期還會進一步增加。

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為什麼營養很重要？蔡佳龍指出，骨骼肌質量的維持取決於合成代謝（蛋白質合成）和分解代謝（蛋白質降解）過程的平衡。 衰老會擾亂骨骼肌的平衡，影響這種平衡會導致全身性損失，並與肌肉成分的變化一起發生。

與肌肉減少症發病機制有關的機制。（北榮新竹分院提供）

肌肉質量變化與年齡相關是顯著的。據估計，從成年中期開始，在60歲後，平均每10年損失約3%-8%。肌肉功能下降更快。例如，老年人（年齡∼75歲）的縱向研究顯示，女性的肌肉力量每年損失2.5%-3%，男性每年損失3%-4%。肌肉減少症的機制很複雜，包括骨骼肌纖維萎縮、肌肉蛋白質合成和分解失衡、粒腺體功能障礙和ROS（反應性活性氧）積累以及神經肌肉改變。

首先，在臨床上明顯，肌肉品質低是營養不良的共同特徵，因為食物攝取量下降，會導致能量攝取不足，從而造成肌肉品質和體重的損失。在健康的老人，與年齡相關的攝取量下降也相當大；例如，在健康老年人（年齡∼70歲）與年輕人（年齡∼26歲）的比較中，這相當於能量攝取量的差異約為16%-20%。

如何以營養的方法，改善肌少症的問題？蔡佳龍說，近年的研究證據，從飲食模式、原型食物和營養素3類，整理如表供民眾參考。

前瞻性研究和介入試驗的證據摘要。（北榮新竹分院提供）

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