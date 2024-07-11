健康網》43歲男急性心肌梗塞 因「這習慣」心臟超多血栓

一名僅43歲相當年輕的男子，驚傳心肌梗塞送醫。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心血管疾病向來於「國人十大死因」的名次中相當前面，而造成心血管疾病之風險因子，大多有三高、糖尿病、肥胖以及吸菸等。心臟內科醫師陳冠任於10日在粉專提到自己「很久沒看到這麼多血栓」。同時提到一個案例：43歲男子無高血壓與糖尿病，在9日突發急性心肌梗塞，心臟血管被血栓塞住，導致血路不通。追查原因發現正是吸菸惹禍。

陳冠任在粉專「冠任醫師的異想世界」上分享，一名43歲男子無高血壓、糖尿病，輕微高血脂，但在9日突發急性心肌梗塞。陳冠任表示，他從心臟的血管裡吸出一堆大大小小的血栓。這些血栓塞住了血管，導致血路不通，引起心肌梗塞。

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至於原因，最可能的原因還是「抽菸」。陳冠任表示，年僅43歲的他，一天就要抽一包菸，已抽了二十年左右。陳冠任強調，香菸裡的焦油與尼古丁，會讓血液黏稠、血管發炎、心跳血壓上升，長時間下來會增加血栓形成的機率，最終導致急性心肌梗塞。

最後陳冠任提醒，家裡如果還有癮君子的，千萬戒之慎之。「有些事情一旦發生是沒辦法後悔的。」同時補充最後病人裝了支架。

不少網友直呼可怕；底下也有網友提問「血栓與血脂一樣嗎？」，陳冠任回答「不一樣，高血脂長久下來會引發血管內血栓形成。」

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