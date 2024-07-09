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健康網》6家寶寶米餅重金屬超標！ 營養師：吃多恐降智商
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近日消基會公布「市售嬰幼兒米食」相關抽查結果，發現有6家米餅重金屬超標。消基會提醒消費者，消費者購買應挑選標示確實的商品、尤其專供嬰幼兒食用的食品，消費者在挑選時應慎重檢視標示內容是否完整確實；另外，5件「鎘」檢出量超過限量的樣品中有4件主要成分為糙米，消費者若在選購以糙米為主要原料的製品給嬰幼兒食用時應謹慎。
營養師程涵宇在臉書「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文表示，重金屬吃多可能造成寶寶發育遲緩，生殖毒性和智商降低。
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關於「鉛」
程涵宇指出，鉛對於人體許多器官都具有毒性，尤其影響孩童的腦部發育以及傷害神經系統，導致智能下降、生長遲緩與過動等問題；而成人鉛中毒時則會出現肌肉及關節的疼痛與高血壓、頭痛和頭昏眼花的情形，影響記憶力以及注意力。
她表示，聯合國糧農組織/世界衛生組織食品添加物聯合專家委員會（簡稱JECFA），三立蔬菜味米餅/鉛檢出量超標，大於台灣限量標準之0.050 mg/kg，《食品中污染物質及毒素衛生標準》嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品。
關於「鎘」
程涵宇提到，食入或飲用到含有高劑量的鎘，會嚴重刺激腸胃，導致嘔吐和腹瀉，若吸入高劑量則會造成嚴重的肺臟損害。長時間地暴露於含低劑量鎘的空氣、食物或水，會造成鎘累積於腎臟並可能導致腎臟疾病，其他的長期影響，則是肺的損傷和骨骼脆弱。
她說，鎘的限量標準為0.040 mg/kg/台灣/歐盟，《食品中污染物質及毒素衛生標準》嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品。
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