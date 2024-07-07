健康網》喝10年咖啡增高血壓風險？ 研究：並不會

前瞻性研究顯示，喝了10年咖啡後，血壓並無明顯差異；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡喝咖啡的朋友，可能聽過「常喝咖啡會高血壓、心悸」，但不喝咖啡又會渾身不對勁，兩種想法在心裡交戰，不過現在咖啡控可以放心了，前瞻性研究顯示，喝了10年咖啡後，血壓並無明顯差異。此外，另一項大型觀察性研究表明，喝咖啡也不會提高心律不整風險。

耳鼻喉科診所醫師曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文分享，義大利前瞻性研究找了1400名參與者，以自我報告的每日咖啡消費量進行分組：無咖啡、中度（1-2杯）或重度（≧3杯）。 以研究開始時為量測基線，和10年後每位參與者在辦公室、家庭和連續24小時的血壓數值，且多數參與者10年間咖啡的攝取量不變。

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上千人喝10年咖啡血壓看不出變化

曾家承說，在校正干擾因素後，喝咖啡與不喝咖啡組，在10年間有相似的血壓變化在辦公室、居家或24小時血壓，中度或重度攝取咖啡組並無差異。與新診斷高血壓的發生率相比，也沒有明顯差別。

曾家承說明，由於咖啡是一種血管活性物質，會短暫地提高血壓，因此人們一直有疑慮「咖啡似乎容易引起高血壓或心悸（心律不整）？」。此研究可讓咖啡愛好者放心，至少上千人喝了十年咖啡，血壓看不出什麼變化，得高血壓風險也沒變。

喝咖啡降低冠心病與中風風險

不僅沒有增加高血壓的疑慮，咖啡甚至對心血管健康，屬於「中性偏好」的物質。曾家承指出，最近幾個研究也證實，咖啡不單有咖啡因，還有數百種具生物活性的植物化學物質（如多酚、生物鹼、鎂等）。所以咖啡的效果和單純咖啡因不同，不會提高心律不整及高血壓風險，甚至喝咖啡的人，其冠心病和中風的風險是下降的。

健康飲品怎麼選

2020-2025 美國飲食建議：飲料應盡量選擇不含熱量（特別是水）或含有營養素的飲品（如牛奶和100％果汁）。咖啡、茶和風味水也可以，但盡量選擇含較少人工添加物（如甜味劑或奶油）。曾家承說，咖啡（黑咖啡、拿鐵）、茶、牛奶、100%果汁和水（氣泡水）等不含糖的飲料，是他平日會優先選擇的健康飲品清單。

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