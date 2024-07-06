健康網》吃冰消暑恐變胖 中醫瘦身術4招：苦瓜也上榜

中醫師艾莉絲指出，苦瓜可促進新陳代謝，清除濕熱，幫助身體健康瘦身。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，處處可見人手一杯手搖飲，甚至會想吃冰淇淋、剉冰消除暑熱，但小心不知不覺吃進過多熱量，體重增加。台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文指出，夏天想要享「瘦」不變胖，可以從多吃苦瓜和綠豆等清熱利濕食物、適量運動活絡氣血、按摩穴位調和脾胃，以及喝中著藥茶清熱排毒做起。

中醫享「瘦」這樣做

●飲食清熱利濕：夏天的氣候容易濕熱，中醫認為，濕熱體質容易導致水腫，進而導致肥胖。因此，首先要調理飲食，艾莉絲推薦多食用清熱利濕的食物，像是綠豆、苦瓜等，這些食材都有助於促進新陳代謝，消除濕熱，幫助身體健康瘦身。

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●適量運動活絡氣血：艾莉絲指出，適量運動是瘦身的重要方式之一，夏天可以選擇清涼舒適的運動方式，如散步、游泳、瑜珈等。

中醫認為，運動可以活絡氣血，促進新陳代謝，幫助身體排出多餘的水分和毒素，從而達到瘦身的效果。另外要注意，夏天太陽大，如果要戶外運動，建議選擇清晨或是黃昏的時候，以免中暑。

●按摩穴位調和脾胃：艾莉絲指出，按摩特定的穴位也是中醫瘦身的方法之一。例如，按摩足三里穴可以調和脾胃，促進消化吸收，防止脂肪堆積。此外，還可以按摩神門穴等穴位，有助於調理內分泌，促進瘦身效果。

按摩足三里穴可以調和脾胃，促進消化吸收，防止脂肪堆積。（資料照）

按摩神門穴有助於調理內分泌，促進瘦身。（資料照）

●喝中草藥茶清熱排毒：中草藥茶在中醫瘦身中也有著重要的地位。

艾莉絲表示，夏天可以喝一些清熱排毒的中草藥茶，如菊花茶、荷葉茶等，這些茶可以幫助清熱解毒，促進新陳代謝，也有助於身體健康瘦身。

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