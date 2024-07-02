健康網》缺維生素甩肉失敗！ 一次掌握密碼：少它運動燃脂低

研究發現，缺乏維生素，運動過程中會燃燒較少脂肪；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人為了追求良好體態，嘗試各種極端減肥法，但這樣不只傷身，也可能影響減重效果！風澤中醫診所副院長郭懿潔強調，斷食至營養素缺乏時，會讓減重效果停滯！其中有國外研究發現，維生素C缺乏與脂肪氧化減少有關，也就說維生素C水平低，在運動過程中燃燒較少脂肪，因此提醒，健康減重不是靠極端方式達成，「慢慢來，真的比較快」。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文分享，門診常遇到各種減重卡關的朋友們，有些人實行極致不吃東西的減肥方式，但其實當營養素缺乏時，會讓減重效果停滯喔！一個健康的減重過程，應讓身心恢復平衡狀態，而非利用很極端方式，達到成果，「面對自己的身體，真的要多一點的耐心。」並藉此整理缺乏3大維生素帶來的影響：

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●缺乏維生素D：1項發表在《營養與代謝期刊》（Nutrition＆Metabolism）的研究發現，維生素D水平較低與肥胖、體重增加有關。另1項研究則發現，補充維生素D有助於超重、肥胖群體減重過程。

●缺乏維生素B群：發布於《國際肥胖期刊》（International Journal of Obesity）研究指出，維生素B6、B12攝取過少，與體重和腰圍增加有關，因為這些維生素對於能量代謝十分重要，缺乏可能導致代謝減慢、疲勞，進而影響減重。

●缺乏維生素C：《美國臨床營養期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition）中有項研究提及，維生素C缺乏與脂肪氧化減少有關，也就意味著，維生素C水平低者，在運動過程中燃燒較少脂肪。

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