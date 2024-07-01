健康網》顏面神經麻痺嘴歪眼斜 中醫教防治全攻略

中醫師表示，平時要多加練習臉部表情，像是皺眉、眨眼、大笑、吹氣、嘟嘴等；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕突然嘴歪眼斜、喝水會漏水？當心是顏面神經麻痺！對此中醫師王大元分享預防守則，根據臨床研究，針灸有助於神經修復，像是合谷、睛明、頰車、地倉等穴，同時加上電療更能活化顏面神經、防止肌肉萎縮。平時飲食清淡為主，避免寒涼瓜果類及辛辣物，並要保持排便順暢、血壓穩定、頭頸保暖和避免熬夜、推臉按摩等。

中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文分享，近期觀賞日本女舞團Avantgardey表演，團體本就以浮誇的表情、魔性的舞蹈出名，讓王大元大讚厲害，看她們的表演不禁會令人「快顏面抽筋」。

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無法閉眼、抬頭紋消失也要當心

王大元衛教說明，顏面神經主要負責控制面部表情和舌頭前2/3的味覺，位於腦神經的第7對，顏面神經麻痺（貝爾氏麻痺）可能是遭到病毒感染、中耳炎或急性外傷等，進而產生一邊眼歪嘴歪、喝水漏水、無法閉眼、抬頭紋消失等症狀。現代醫學多給予類固醇和維生素B群幫助神經修復。

他說明，中醫認為顏面神經麻痺屬於「面癱、口歪、口僻、眼歪口斜」的範疇，其證型多由素日體虛，加上外感風邪、肝鬱氣滯或痰熱內阻等因素。治療黃金期是1個月，如有及早治療，大約有8成的患者能在1到3個月內恢復，少數較為嚴重的患者可能會拖到1年以上，還有可能留下後遺症。

針灸搭電療 平時多練習臉部表情

王大元進一步分享，臨床研究指出，針灸有助於神經修復，像是合谷、睛明、頰車、地倉、太陽、絲竹空、承泣、四白、魚腰、下關等穴，同時加上電療更能活化顏面神經、防止肌肉萎縮。

平時也要多加練習臉部表情，像是皺眉、眨眼、大笑、吹氣、嘟嘴和推臉按摩，增加局部血液循環。另外，有些人可能認為咀嚼口香糖訓練的肌群與顏面神經不同，他表示，面部肌肉運動是整體的表現，有訓練還是有幫助，但要注意不要因此蛀牙。

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