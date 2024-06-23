健康網》新冠疫情升溫！ 醫親曝「急診已塞爆」住院至少等3天

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫透露，最近病毒大亂鬥，急診室已經塞爆，且小兒科病床待床14床，欲住院至少等3天；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情捲土重來，據疾管署副署長曾淑慧預估，8、9月將達到高峰，9月後才會下降。然而，彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文指出，最近病毒大亂鬥，急診室已經塞爆，且小兒科病床待床14床，欲住院至少等3天；此外，光是1歲以下發燒採篩3個新冠病毒全中。

此文一出，不少網友也紛紛留言：「家裡有寶寶的看到這些訊息都會嚇死」、「現在的病毒～都不怕氣候高溫嗎？」「好可怕⋯⋯現在養兒育女好不容易，所有醫護人員們，辛苦了」。為此，黃士倫也表示，疾管局臆測新冠病毒疫情將在8、9月創新高峰，呼籲民眾，疫苗盡快接種「大人趕快去打疫苗打好打滿！」

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兒呼吸喘伴血氧及活動力、胃口差注意

黃士倫曾指出，以往新冠病毒肆虐之前哮吼較常見於2-3歲的兒童，前年新冠疫情重重影響嬰幼兒後，發生哮吼的年齡大幅度下降。尤其以Omicron變種病毒為甚，治療上也似乎比起的哮吼，需要更多的住院天數以及住院的照護。

最近新冠病毒似乎又蠢蠢欲動，黃士倫提醒，嬰幼兒免疫較脆弱又沒打疫苗，很容易被交互傳染，建議家人都要接種新冠疫苗，產生群體免疫，減少嬰幼兒被傳染的風險。也呼籲，家中若有學齡前兒童，一定要隨時留意他進食的狀況，是不是容易嗆到溢奶，或者哭聲有所改變，並且隨時監測小孩的血氧；而當孩子呼吸喘伴隨血氧下降、活動力下降或胃口變差，應立即就醫檢查，若延誤就醫，很容易造成嚴重呼吸窘迫，甚至需要緊急插管治療。

疾管署估8、9月達高峰 籲接種疫苗

疾管署表示，上週本土新冠併發症新增623例，較前一週新增329例上升；另上週新增38例死亡病例，較前一週新增20例上升。另外，根據統計，近4週變異株檢出情形，在本土方面，以JN.1占60％最高，其次是KP.2占13％、XDV.1占10％、KP.3占9％，其他尚有JN.1.18占3％、BA.2.86占2％等。

疾管署說明，近期國內疫情上升，XBB疫苗迄今已累計接種277.7萬人次，上週接種1.3萬人次，較前一週增加8.33％，全國接種率11.40％，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.62％、1.63％仍然偏低；且目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未打疫苗的人快打，尤其是高風險民眾。

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