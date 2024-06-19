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健康網》蛋蛋「爆青筋」恐不孕警訊 醫：好發這4種人

2024/06/19 21:42

醫師指出，「精索靜脈曲張」是男性常見疾病之一，除了疼痛不適，由於血液循環不佳，更可能影響精子品質，造成不孕；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人不知道，不只小腿會靜脈曲張，其實男性的睪丸也會！醫師戴定恩指出，「精索靜脈曲張」是男性常見疾病之一，除了疼痛不適，由於血液循環不佳，更影響精子品質，造成不孕。容易好發於時常運動、腹腔經常出力、長時間站立、陰囊經常充血的青少年，另，若年齡35歲以上有此困擾，很有可能併發其他疾病，需要進一步檢查肝腎問題。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文指出，精索靜脈曲張主要和靜脈瓣膜閉鎖不全有關，血液循環不佳導致靜脈出現腫脹、不正常的靜脈彎曲及擴大，使得陰囊表面浮現一條條突起的曲折血管。

大部分的精索靜脈曲張患者並無明顯症狀，然而部分患者則是因為出現間歇性陰囊腫脹、疼痛，睪丸有股沉重感，並且不適隨著長時間走路、劇烈運動而加重來就醫了解。

戴定恩表示，若精索靜脈曲張沒有造成嚴重的不適，可以先安排定期追蹤觀察，在生活中減少久站、激烈運動的頻率，來緩解病症。倘若症狀變得嚴重、影響生育，建議安排手術，根治這項困擾。

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