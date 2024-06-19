健康網》夏天易中暑、燥熱 中醫推按4穴道養生

夏季又濕又熱容易有中暑、肚子不舒服等問題，中醫表示，可以按勞宮穴、湧泉穴、合谷穴、中脘穴來養生；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的夏天又潮濕又悶熱，很容易出現中暑、肚子不舒服、燥熱等問題，台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」表示，夏季可以按勞宮穴、湧泉穴、合谷穴、中脘穴來養生。

勞宮穴 清瀉火氣

在高溫下，身體容易累積熱量，導致大量汗水排出。艾莉絲建議，可以冷卻勞宮穴，也就是手掌中央凹陷處。中醫認為，這個穴位能清瀉火氣，可以手握帶有冷卻效果的毛巾或冰袋，以達到降溫效果。如果附近有水龍頭，也可以用手掌沖水達到相同效果。

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中醫認為，勞宮穴能清瀉火氣，可以手握帶有冷卻效果的毛巾或冰袋，以達到降溫效果。（資料照）

湧泉穴 改善頭痛頭暈

艾莉絲表示，湧泉穴位於腳底第一趾趾尖下方，按摩湧泉穴有助於改善頭痛、頭暈、心煩氣躁等夏天常見的健康問題。另外中暑時，會有體力虛弱的狀況，按摩湧泉穴可以開竅醒腦、恢復活力。

中醫指出，按摩湧泉穴有助於改善頭痛、頭暈、心煩氣躁等夏天常見的健康問題。（資料照）

合谷穴 舒解中暑

艾莉絲說，合谷穴位於手背第一和第二掌骨之間，也是虎口的位置。按摩合谷穴可以舒解中暑帶來的頭暈、頭痛，還有噁心等症狀。

中醫表示，按摩合谷穴可以舒解中暑帶來的頭暈、頭痛，還有噁心等症狀。（資料照）

中脘穴 健脾健胃

台灣潮濕炎熱的天氣，容易導致脾胃功能下降，出現消化不良、焦慮不安、疲憊無力等症狀。但當脾胃功能良好時，可以有效吸收營養，增強身體的抵抗力，以應對秋冬季節容易感染病毒、病菌的情況。她建議，夏天要按中脘穴，有助於健脾健胃、補充元氣，也能舒緩各種胃腸道疾病。

中醫建議，夏天要按中脘穴，有助於健脾健胃、補充元氣，也能舒緩各種胃腸道疾病。（資料照）

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