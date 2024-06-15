健康網》炎炎夏日如何消暑？ 中醫教4方法緩解燥熱

中醫師指出，食用苦瓜、綠豆、菊花茶等解熱降火食物、按摩湧泉穴、服用中藥等可解熱降暑。（圖取自freepik）。

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不知不覺夏天就到了，天氣也越來越熱，你現在是不是也不開冷氣睡不著覺？台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」分享夏天的消暑方法，教你中醫怎麼解熱降暑，其中包含食用苦瓜、綠豆、菊花茶等解熱降火食物、按摩湧泉穴、服用中藥等。

飲食調理：艾莉絲表示，夏季宜增加一些具有清熱解暑功效的食材，像是綠豆、蓮子、苦瓜等。這些食材具有清熱解毒、降火氣的效果，可舒緩暑熱不適。熱到受不了的時候，不妨來碗綠豆湯，既能解渴又能舒緩身體燥熱感。

請繼續往下閱讀...

藥膳治療：艾莉絲說明，中醫有許多以中草藥為基礎的解熱舒緩方法，如菊花茶、薄荷葉等。這些草藥具有清熱解暑、舒緩頭暈和頭痛的功效。有時候真的熱到頭昏，就可以泡一杯菊花茶，香氣四溢的菊花茶能讓人感到清涼舒爽。

穴位按摩：像是湧泉穴之類的穴位，能促進血液循環，舒緩身體不適。有時候真的會熱到受不了什麼事都不想做，這時候就可以用手指按摩足底的湧泉穴，以此來舒緩疲勞並恢復精力。

搭配中藥使用：艾莉絲指出，像是石膏、銀花等中藥，都具有清熱解毒、散熱止痛的功效。不過如果要使用中藥，因為每個人體質不同，適合的用藥方式跟配方也不同，使用前務必先諮詢過醫生的意見。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法