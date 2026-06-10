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人夫4年不孕 竟是精蟲質量差游不動

2026/06/10 05:30
人夫4年不孕 竟是精蟲質量差游不動

▲李茂盛醫師為這對不孕夫妻規畫調理療程後做試管嬰兒，成功懷孕生產。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

台中一對夫妻不孕4年，夫妻原以為問題出在35歲的太太身上，接受高級精子檢測發現，丈夫當兵壓力大、勞累、常熬夜，導致精子質量差、結合率差、DNA雙股斷裂，是損害精子的元兇，丈夫接受3個月的抗氧化調理，包括補充維他命C、E等營養、改善生活飲食作息、勤運動，提高精子質量，進行試管嬰兒療程即成功懷孕，今年初成功得女。

軍旅生活壓力大 精子DNA雙股斷裂

43歲的先生坦言軍旅生活壓力很大、演習操練、長期睡眠不足，茂盛醫院為他取精檢查發現，精液質與量皆差，只取到精液量0.1 mL(標準值〉1.5 mL)；精子前進速率與擺幅都只有標準值的一半、直線性僅有54%，只有精子活動率與濃度勉強達標。

而且精子結合率(HBA)只有15%，遠低於正常值80%；精子DNA雙股斷裂檢測的碎片率22.83%(正常值〈19%)

經3個月抗氧化調理 試管成功得女

茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉指出，這名先生看起來身強體壯，但可能體內氧化壓力大，導致精子DNA雙股斷裂，造成精子與胚胎染色體異常，也會提高流產率。

茂盛醫院院長李茂盛表示，男性因素導致的不孕比例，約占3成，臨床上很多生殖系統正常、卵子品質好的女性，做試管成功卻反覆流產，問題大多來自精子。

李茂盛為這對夫妻規畫3個月的調理，丈夫補充維他命C、維他命E、Q10、鋅、精胺酸等養精5寶，降低氧化壓力，並改善生活飲食作息、勤運動，大幅改善先生的精子質量，進行試管嬰兒療程也以胚胎影像即時監控系統及AI大數據評分系統，挑選特優等囊胚做植入，即成功懷孕，兩人從初診到懷孕只花3個月，今年初產下重達3780公克的女寶寶，一圓夢想。

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