解開抗狼瘡與眼病變兩難 成大醫：「年齡」是精準用藥關鍵

▲狼瘡患最好定期接受眼科篩檢，由專業醫師依據患者的年齡與病情打造黃金用藥劑量；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者吳柏軒／台北報導

全身性紅斑性狼瘡（SLE）患者常須長期使用「奎寧」作為基礎治療藥物，但長期高劑量的奎寧恐致不可逆的視網膜受損，臨床醫師常陷入兩難；成功大學附設醫院風濕免疫科與臨床藥學研究所團隊，採最新大數據分析，證實年齡是用藥關鍵指標，45歲以下可享藥物保護，逾45歲則眼病變風險增加，須謹慎評估。

成醫風濕免疫科主任翁孟玉指出，過去在開立奎寧時，常因擔憂潛在的視網膜病變而對劑量有所保留。團隊利用台灣健保資料庫，對超過2萬3千名狼瘡患者進行長達5年以上的追蹤分析，數據顯示，每日服用400毫克奎寧（早晚各1顆）具備顯著的心血管保護效益，能有效降低14％的冠狀動脈疾病，以及高達60％的靜脈血栓風險。

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逾45歲眼病變風險增加 須謹慎評估

有關視網膜病變問題，團隊透過模擬臨床試驗架構的先進數據分析技術，發現風險高低取決於「年齡」，45歲以下患者採400毫克高劑量，不會增加視網膜病變的風險，能安心享受藥物帶來的心血管保護。但45歲以上患者若使用高劑量，視網膜病變風險則會顯著提高1.87倍，需謹慎評估，研究提供臨床用藥參考，成果已刊登於國際期刊「關節炎與風濕病學」並列入5月精選。

團隊也點出，目前台灣狼瘡患者定期眼科篩檢的比例偏低，5年觀察期間，僅不到3成有去眼科檢查，呼籲患者最好的做法是定期受檢，並交由專業醫師依據患者的年齡與病情打造黃金用藥劑量，只要醫病合作，一定能在控制狼瘡與守護視力之間，取得最好的平衡。

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