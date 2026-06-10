自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

解開抗狼瘡與眼病變兩難 成大醫：「年齡」是精準用藥關鍵

2026/06/10 05:30
解開抗狼瘡與眼病變兩難 成大醫：「年齡」是精準用藥關鍵

▲狼瘡患最好定期接受眼科篩檢，由專業醫師依據患者的年齡與病情打造黃金用藥劑量；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者吳柏軒／台北報導

全身性紅斑性狼瘡（SLE）患者常須長期使用「奎寧」作為基礎治療藥物，但長期高劑量的奎寧恐致不可逆的視網膜受損，臨床醫師常陷入兩難；成功大學附設醫院風濕免疫科與臨床藥學研究所團隊，採最新大數據分析，證實年齡是用藥關鍵指標，45歲以下可享藥物保護，逾45歲則眼病變風險增加，須謹慎評估。

成醫風濕免疫科主任翁孟玉指出，過去在開立奎寧時，常因擔憂潛在的視網膜病變而對劑量有所保留。團隊利用台灣健保資料庫，對超過2萬3千名狼瘡患者進行長達5年以上的追蹤分析，數據顯示，每日服用400毫克奎寧（早晚各1顆）具備顯著的心血管保護效益，能有效降低14％的冠狀動脈疾病，以及高達60％的靜脈血栓風險。

逾45歲眼病變風險增加 須謹慎評估

有關視網膜病變問題，團隊透過模擬臨床試驗架構的先進數據分析技術，發現風險高低取決於「年齡」，45歲以下患者採400毫克高劑量，不會增加視網膜病變的風險，能安心享受藥物帶來的心血管保護。但45歲以上患者若使用高劑量，視網膜病變風險則會顯著提高1.87倍，需謹慎評估，研究提供臨床用藥參考，成果已刊登於國際期刊「關節炎與風濕病學」並列入5月精選。

團隊也點出，目前台灣狼瘡患者定期眼科篩檢的比例偏低，5年觀察期間，僅不到3成有去眼科檢查，呼籲患者最好的做法是定期受檢，並交由專業醫師依據患者的年齡與病情打造黃金用藥劑量，只要醫病合作，一定能在控制狼瘡與守護視力之間，取得最好的平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中