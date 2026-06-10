乳癌雙顯影追蹤 精準檢出前哨淋巴結

▲郭綜合醫院乳房外科醫師吳芳綺示範以新一代ICG螢光導航技術，提高找到乳癌患者的前哨淋巴結機率，據以切片化驗有無癌細胞轉移。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

▲過往乳癌患者為根除癌細胞、做腋下淋巴結全廓清術，導致常出現淋巴水腫的大象手（圖右側）問題。 （大象手示意圖，記者王俊忠攝）

60歲1期乳癌患者接受乳房部分切除併前哨淋巴結切片，在甲基藍染劑與新一代螢光偵測（ICG）雙重追蹤下，摘除3顆顯影的淋巴結，確認無癌症轉移後免除全廓清其他淋巴結，不致形成過去乳癌患者廓清淋巴結產生的手臂淋巴水腫（俗稱大象手）問題。女癌患腋下僅3公分切口，術後手部可舉過頭、復原好，持續回診追蹤。

避免廓清淋巴結 助患者揮別「大象手」

郭綜合醫院一般外科、乳房外科醫師吳芳綺指出，過去為了根除乳癌、進行大範圍腋下淋巴廓清，常導致患者開刀後手臂嚴重腫大，形成俗稱的大象手，為了在清除癌症與保全生活品質間取得平衡，精準的「手術導航技術」成為利器。

請繼續往下閱讀...

吳芳綺說明，傳統乳癌醫療常採取「淋巴結廓清術」，大範圍切除腋下淋巴結，但淋巴結是調節體液回流的樞紐，一旦清除過大，液體就會蓄積在手術側手臂，造成腫脹、疼痛與麻木，傳統手術導致淋巴水腫機率約15%至25%。

她說，前哨淋巴結是淋巴防線的守門員，若第1顆淋巴結無癌細胞轉移，後方健康的淋巴結就無需移除。「前哨淋巴結切片術」讓醫師在術中精確找出1至3顆核心淋巴結送驗，若檢驗確認無轉移、可免除大範圍廓清淋巴結，大為降低大象手的發生率。

吳芳綺指出，早期會用傳統染料─甲基藍注射到腫瘤周圍或乳暈，到腋下將前哨淋巴結染成藍色，助醫師辨識摘除化驗，偵測成功率約7成到8成5；後來發展新一代ICG螢光偵測，原理利用ICG分子經皮下注射後結合近紅外光照射，使淋巴結即時發出螢光，偵測成功率高達95%至100%。

採取雙重追蹤法、結合甲基藍與ICG螢光，平均抓出數量提升至3到5顆，能精確找出脂肪深處或染色較淡的淋巴結，將淋巴水腫機率降到5%以下。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法