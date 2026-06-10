日本腦炎、副傷寒 雙爆今年本土首例

▲北部50多歲男子感染副傷寒，治療後已康復出院。疾管署提醒，飲用煮沸開水、食物徹底煮熟與飯前便後勤洗手，可降低感染風險。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲日本腦炎流行季來臨，6月至7月為疫情高峰期。水稻田、豬舍及灌溉溝渠周邊是病媒蚊常見孳生環境。（資料照）

國內近期接連出現日本腦炎及副傷寒本土病例，新冠疫情也連續3週呈現緩升趨勢。疾管署提醒，夏季是多種傳染病好發季節，民眾除了落實防蚊措施、注意飲食衛生外，符合資格者也應儘速接種疫苗，降低感染及重症風險。

新冠疫情 也連3週呈緩升趨勢

疾管署公布今年首例日本腦炎確定病例為嘉義縣民雄鄉60多歲女性。防疫醫師黃柏翰表示，個案無國外旅遊史，平時活動範圍以住家周邊為主，住家鄰近水稻田、灌溉溝渠、養豬場、鴿舍及禽場等高風險環境。個案6月初出現頭痛、嘔吐症狀，後續發燒、意識不清甚至昏迷，送醫後確診日本腦炎，目前仍在加護病房治療。

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黃柏翰指出，每年5月至10月為日本腦炎流行季，其中6月至7月為高峰期。大多數感染者沒有症狀，但少數患者可能出現頭痛、發燒、意識混亂、肢體無力，甚至昏迷或死亡。他呼籲家長按時帶幼童接種日本腦炎疫苗，住家鄰近豬舍、水稻田等高風險環境者，也應穿著淺色長袖衣褲並使用防蚊藥劑。

6旬婦染日本腦炎 昏迷住院中

此外，疾管署也公布今年首例本土副傷寒病例。個案為北部50多歲男性，5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛，經採檢確診後接受抗生素治療，住院8天後已康復返家。疫調顯示，同住家人及職場接觸者檢驗結果均為陰性，感染來源仍待釐清。

5旬男確診副傷寒 感染源不明

黃柏翰指出，副傷寒是經由受污染食物或飲水傳播的腸道傳染病，常見症狀包括持續發燒、腹痛、腹瀉、食慾不振及全身倦怠。民眾應飲用煮沸開水或瓶裝水，食物徹底煮熟，並落實飯前便後洗手習慣，避免病從口入。

另一方面，國內新冠疫情近期也出現小幅升溫。疾管署統計，上週新增5例新冠併發重症本土病例，無新增死亡個案。疫情中心主任郭宏偉表示，全球新冠病毒陽性率近期略為上升，以東南亞地區增加最明顯，印度疫情持續升溫，新加坡則在高點波動。

副署長曾淑慧表示，目前國內疫情仍屬低點波動，但已連續3週呈現上升趨勢，尚未進入流行高峰。她提醒，民眾若出現發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等症狀，應盡量在家休息；前往醫療院所、長照機構或人潮密集場所時，建議自主佩戴口罩。高齡者、慢性病患者及尚未接種疫苗者，更應提高警覺，儘速完成疫苗接種，降低重症風險。

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