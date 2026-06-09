捲甲、嵌甲超擾人 甲床重建揮別腳趾疼痛

▲捲甲術前術後。（童綜合醫院提供）

記者歐素美／台中報導

56歲黃姓女子，因左腳大拇趾捲甲，致穿鞋走路十分疼痛，但修剪趾甲、擦藥或到診所治療都未改善，童綜合醫院整形外科醫師洪振庭確診為捲甲導致甲床嚴重變形，進行局部皮瓣及甲床重建手術，重建趾甲的正常結構，術後回診已行走正常。

無獨有偶，49歲賴姓男子因在工地工作，長時間穿著安全鞋（大頭鞋），致反覆發生嵌甲，趾甲插在兩側趾肉裡常伴隨細菌感染與化膿，多年來因嚴重嵌甲導致甲溝炎而拔了4次趾甲，經洪振庭進行甲床整形手術，術後恢復良好。

請繼續往下閱讀...

洪振庭表示，捲甲是指趾甲過度彎曲，沿著軸線由近端至遠端逐漸加大弧度，像鉗子夾住一樣，原因可能是遺傳、甲床結構異常、不當修剪、穿著過緊的鞋子、足部壓力過大；嵌甲則是俗稱的「凍甲」，主要是指趾甲邊緣長入兩側的指肉裡，主因不當修剪、穿著緊鞋、外傷等導致。

捲甲與嵌甲都會導致甲溝炎，造成細菌或黴菌感染，伴隨出現紅腫、發炎、刺痛、流血與化膿，嚴重時則會發燒或出現膿包。

醫建議 平剪法修剪趾甲

如何預防捲甲或嵌甲，洪振庭建議修剪指趾甲時採用平剪法，沿著指甲前緣平平地剪，呈現直線狀，不可剪得太短或太深；另選擇寬鬆舒適的鞋子，避免鞋頭過窄或過緊，導致腳趾甲受到壓迫變形，同時要保持足部的乾燥，避免灰趾甲或乾癬發生，導致趾甲變厚變脆。

洪振庭表示，輕微捲甲或嵌甲患者，可透過擦抹藥物消炎及正確修剪指甲改善，但若已出現紅腫疼痛等症狀，應尋求專業醫療協助，切勿胡亂挖剪或使用坊間偏方，避免症狀惡化或細菌感染。

▲童綜合醫院整形外科醫師洪振庭表示，賴男罹患嵌甲，經甲床整形手術，術後恢復良好且無復發。（記者歐素美攝）

▲嵌甲術前術後。（童綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法