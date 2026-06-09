長效型凝血因子治療 血友病患術後出血風險降低

▲術前評估病況、凝血因子抗體濃度及預估失血量，台南市立醫院血液腫瘤科醫師李楊成為患者打造個人化的凝血因子補充計畫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

對血友病人來說，動手術往往伴隨高度出血風險，台南市立醫院近日成功為83歲血友病患執行經尿道膀胱腫瘤刮除手術，導入健保給付的新長效凝血因子精準治療與監測，順利完成且有效控制術後出血，病人近日康復出院。

台南市立醫院血液腫瘤科醫師李楊成指出，膀胱腫瘤刮除術雖屬微創手術，但因膀胱血管分布密集，術後常出現血尿情形；對於體內缺乏凝血因子的血友病患而言，更可能面臨大量出血或持續滲血的風險，因此對血友病患每一項手術都必須審慎規劃。

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為確保手術安全，李楊成整合血友病中心、泌尿科、麻醉科、藥劑科及護理團隊，組成跨專科照護小組，針對病人狀況、凝血因子抗體濃度及預估失血量詳細評估，打造專屬的凝血因子補充計畫。

血友病中心個管師在術前、術中及術後全程參與照護協調，協助病人及家屬了解凝血因子補充時程、辨識出血警訊，並串聯門診、病房與手術團隊，確保各項醫療計畫順利執行。

李楊成表示，傳統短效型凝血因子半衰期較短，病人於手術前後需頻繁接受靜脈注射，不僅增加身體負擔，也容易受到生理狀況變化影響療效。

此次，對83歲血友病患採用新式長效型凝血因子，其半衰期延長，可使病人在手術期間及術後恢復階段維持較穩定且安全的凝血因子濃度，大幅降低術後出血風險，同時減少施打次數，提升治療便利性與生活品質。

他強調，隨著長效型凝血因子問世、跨團隊照護模式日趨成熟，血友病患不再因出血風險而被迫放棄必要的手術治療。

▲李楊成醫師（左）啟動跨科團隊照護機制，導入新式長效型凝血因子，有效控制血友病患手術後出血，病人已康復出院。（台南市立醫院提供）

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