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健康 > 護眼顧齒

社區篩檢 揪黃斑部病變 及早治療 避免出血惡化

2026/06/09 05:30

▲若看東西變形、直線變彎曲或視野中央出現黑影等情況，可能是老年性黃斑部病變的警訊，及早發現並接受治療，避免病情惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲若看東西變形、直線變彎曲或視野中央出現黑影等情況，可能是老年性黃斑部病變的警訊，及早發現並接受治療，避免病情惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者賴筱桐／新北報導

台灣邁入超高齡社會，許多人將視線模糊、閱讀吃力視為老化現象，但若出現看東西變形、直線變彎曲或視野中央出現黑影等情況，可能是老年性黃斑部病變的警訊，因疾病初期症狀不明顯，不少患者往往等到視力明顯下降才發現異常。

看股市線圖扭曲 出現陰影

68歲王伯伯平時喜歡用手機關心股市，近幾個月來，他發現手機文字和股市線型圖變得歪斜扭曲，視野中央也蒙上一層灰色陰影，原以為只是年紀增長或眼鏡度數不夠，直到參加社區篩檢，才確診為濕性老年性黃斑部病變，且眼底已出現出血及積水現象，所幸及早發現並接受治療，避免病情惡化。

▲民眾可利用阿姆斯勒方格表進行居家視力檢測，若發現線條扭曲、缺角變形等情況，應盡速就醫治療。（亞東醫院提供）

▲民眾可利用阿姆斯勒方格表進行居家視力檢測，若發現線條扭曲、缺角變形等情況，應盡速就醫治療。（亞東醫院提供）

亞東醫院眼科部醫師陳韻如指出，黃斑部是視網膜的中心，老年性黃斑部病變是造成長者失明的一大主因，可分為乾性及濕性2種，乾性病變通常只有輕微至中等程度視力模糊，多數病患屬於此類；濕性病變會從黃斑部下方長出新生血管，造成黃斑部出血或水腫，後續出現結疤及萎縮，一開始視野中心會產生暗點或視物扭曲，後期視力恐嚴重受損甚至失明。

陳韻如強調，黃斑部病變初期往往不痛不癢，容易被誤認為正常老化而延誤就醫，若出現視線模糊、影像扭曲、閱讀困難，或視野中央出現黑影等症狀，應盡快就醫。

亞東醫院眼科部醫師陳芳婷表示，眼底光學斷層掃描（OCT）是診斷黃斑部病變的重要工具，能以非侵入性方式清楚呈現視網膜結構變化，如同替眼底進行高解析度掃描，有助於及早發現病灶，把握治療黃金時機。

眼內注射 多可維持好視力

亞東醫院眼科部主任王嘉康說明，隨著醫療技術進步，目前已有眼內注射抗血管新生藥物等治療方式，可有效控制黃斑部病變，只要及早發現並配合規律追蹤與治療，多數患者能維持良好視力，部分患者有機會改善視覺功能。

亞東醫院眼科部醫師許詠瑞提醒，日常保健也不可忽視，民眾應避免吸菸，外出配戴具抗UV功能的太陽眼鏡，養成均衡飲食習慣，多攝取深綠色蔬菜等富含葉黃素的食物。此外，可利用阿姆斯勒方格表進行居家自我檢測，若發現線條扭曲、缺角變形或視野中央出現黑影，應儘速就醫檢查。

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