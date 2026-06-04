手機成癮男直播打賞慘負債 就醫3月刪軟體

▲手機或網路成癮並非不可逆轉，及早察覺並採取適當措施，能有效幫助患者恢復生活平衡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者王俊忠／台南報導

國衛院醫師研究統計國內網路成癮盛行率約7％。30多歲的男工程員當年任職國軍志願役，迷上看直播打賞，常熬夜請假以致遭到退役，後在民間工作又看直播，曾1月打賞高達30幾萬元，還借錢打賞變負債、萌生尋短念頭，求醫後醫師給藥後降低尋短念頭，治療3個月後就刪掉直播軟體。

成大醫院精神部醫師魏士郁表示，這名男患者沉迷看手機直播，不看直播不舒服、只看不打賞也怪怪的，造成借錢、習慣對家人說謊，對工作不用心，擔心被責備、失去家人的信任，後由友人陪同就醫。醫師給予血清素藥服用後，降低尋短念頭，治療4月後，患者心情煩躁時學習跟友人訴說，生活漸回常軌。

請繼續往下閱讀...

魏士郁說明，手機與網路只是媒介，還要檢視其用途，若涉及線上賭博遊戲，需評估賭博成癮；即使是玩網路遊戲或社群聊天，仍有過度暴露、網路霸凌等風險，嚴重時可能增加自我傷害行為。成癮現象者常有共病疾患，常見共病包括焦慮、憂鬱與注意力不足過動症，目前對成癮尚無針對性的藥物或治療模式，臨床多從共病（如上述男病例）著手，給予藥物或非藥物的治療，例如生理回饋訓練與心理治療。

網路成癮非不可逆 及早察覺尋求專業治療

魏士郁說，現代3C社會，手機或網路成癮是自身或親友都可能面對的問題，當家長發現孩子頻繁使用手機或網路，影響到學業或日常生活時，可利用對應的量表初步評估，若結果顯示風險較高或家長仍不放心，建議儘早就醫做全面診察評估。

他強調，手機或網路成癮並非不可逆轉，及早察覺並採取適當措施，能有效幫助患者恢復生活平衡，透過家庭合作與專業支持，共同擬定適合的介入計畫。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法