攝護腺肥大如拳頭 藍光雷射擺脫卡尿夢魘

▲男性朋友出現頻尿、尿流變細、夜尿等症狀，應及早就醫諮詢，找出最適合的治療方式；圖為情境照（照片來源：shutterstock）

記者陳建志／台中報導

▲黃煒軒醫師提醒，半導體藍光雷射是一項安全且恢復快速的新選擇，可供治療參考。（記者陳建志攝）

63歲周先生患有高血壓，飽受下泌尿道症狀困擾，出現尿不順等情形，就醫服用藥物始終不見起色，影響生活品質，轉至泌尿科求診，檢查發現攝護腺體積竟高達105克，是正常大小的5倍。在醫師建議下，他接受了自費「半導體藍光雷射」，術後2天即可自行順利排尿，徹底擺脫解尿不順的夢魘。

長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒表示，正常成年男性攝護腺約20公克大小，但這位患者腺體已超過100公克，幾乎比拳頭還大，長期阻塞造成下泌尿道症狀，藥物能發揮的空間非常有限，考量患者長期服藥，且有高血壓病史，經醫病雙方討論後，決定採用對慢性病患安全性較高的半導體藍光雷射進行手術。

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雷射光經尿道進入 體表無切口

黃煒軒指出，「半導體藍光雷射」是使用波長450nm的藍色雷射光束，經由尿道進入，體表不需任何切口。其最大優勢在於對血紅素的吸收率極高，能在氣化切除肥大組織的同時精準封閉血管，達到幾乎不出血的手術視野；結合氣化與剜除功能，即使面對如患者超過百公克的巨大攝護腺，也能一次到位，大幅縮短手術時間。

術後2天順暢排尿

黃煒軒表示，相較於傳統電刀或其他雷射手術，藍光雷射的熱穿透深度僅約0.1至0.3毫米，讓雷射作用範圍精準集中在目標組織，對周圍神經與關鍵構造「精阜」的熱傷害風險大幅降低。患者術後2天拔除尿管後便能順暢排尿。

黃煒軒提醒，攝護腺肥大是男性隨著年紀增長常見疾病。對於年長者、合併有高血壓或心臟病等慢性病、長期服用抗凝血藥物不易停藥的患者，或是藥物治療效果不彰、希望保留性功能的男性，半導體藍光雷射是一項安全且恢復快速的新選擇，可供治療參考。

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